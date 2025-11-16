اکران «دختر برقی» از چهارشنبه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، هفدهمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه در خانه سینما با حضور مهدی کرم‌پور(دبیر شورای صنفی نمایش، مجتبی بهزادیان مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم و مرتضی شایسته (نماینده انجمن پخش‌کنندگان)، محمدرضا صابری و هادی اسماعیلی (نمایندگان انجمن سینماداران)، اصغر نعیمی (نماینده کانون کارگردانان)، مجتبی شریعت (نماینده سامانه سمفا) برگزار شد.



در این جلسه مصوب شد فیلم « دختر برقی» ساخته حسین قناعت در گروه آزاد با پخش بهمن سبز از چهارشنبه ۲۸ ابان روی پرده برود.

