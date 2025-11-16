خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«ستاره‌های شهر» روایت تازه‌ای ازحماسه ۲۵ آبان اصفهان

«ستاره‌های شهر» روایت تازه‌ای ازحماسه ۲۵ آبان اصفهان
کد خبر : 1714954
لینک کوتاه کپی شد.

به‌مناسبت سالروز حماسه ۲۵ آبان اصفهان نماهنگ «ستاره‌های شهر» تولید شد. این اثر با بهره‌گیری از هوش مصنوعی ساخته شده و روایتگر بدرقه ۳۷۰ شهید عملیات محرم و بازخوانی یکی از ماندگارترین روزهای ایثار و همبستگی در این شهر است.

به گزارش ایلنا، نماهنگ «ستاره‌های شهر» به مناسبت ۲۵ آبان، روز حماسه و ایثار مردم اصفهان، با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی  تولید و منتشر شد. این اثر، روایتی تصویری و بازآفرینی‌شده از روزی است که اصفهان در فضای حزن، ایمان و ایستادگی، ۳۷۰ شهید عملیات محرم را بدرقه کرد.

در این نماهنگ، این واقعه نه صرفاً یک تاریخ، بلکه نمادی از تولدی دوباره برای شهری معرفی می‌شود که در میان دود، اشک و دعا ایستاد و معنای تازه‌ای به حماسه بخشید؛ حماسه‌ای که همچون خون در رگ‌های اصفهان جاری دانسته شده است.

تولید «ستاره‌های شهر» با کارگردانی مسعود شریفی و طراحی و اجرای هنری جمعی از هنرمندان انجام شده است.

سیدمحمدصادق تربتیان به‌عنوان مجری طرح و گوینده، مریم طالبی در بخش تصویرسازی و مهدی شریفی در انیمیت و جلوه‌های ویژه همکاری داشته‌اند.

همچنین زهرا سادات اسدی، عارفه سادات طباطبایی و حانیه کامران اصلاح تصویر، محسن مشرقی کارگردانی هنری، محمدجواد نصر آزادانی مدیریت تولید، منیره مرادی طراحی گرافیک، و علی ظاهری اصلاح رنگ و صداگذاری اثر را بر عهده داشته‌اند. پژوهش این پروژه نیز توسط زینب تاج‌الدین انجام شده است.

این نماهنگ توسط شرکت رویش رسانه تولید شده است.

حجم ویدیو: 28.72M | مدت زمان ویدیو: 00:03:21 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ