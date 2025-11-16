خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیپلم افتخار جشنواره جهانی فرهنگ به «میتوز» رسید

دیپلم افتخار جشنواره جهانی فرهنگ به «میتوز» رسید
کد خبر : 1714932
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم کوتاه میتوز دیپلم افتخار بهترین فیلم را از جشنواره فرهنگ کراچی پاکستان دریافت کرد.

به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه میتوز به کارگردانی رها حاجی زینل دیپلم افتخار بهترین فیلم را از جشنواره فرهنگ کراچی پاکستان دریافت کرد، این فستیوال دومین سال برگزاری خود را پشت سر می‌گذارد.

در این رویداد فرهنگی هنری که بزرگترین فستیوال فرهنگی و هنری کشور پاکستان تاکنون بوده است، بیش از هزار هنرمند از از ۱۴۰ کشور جهان گرد هم آمده‌اند، این رویداد در شاخه‌های سینما، تئاتر، عکاسی و هنرهای تجسمی میزبان آثار مختلف است.

میتوز به نویسندگی علی صفری، تهیه‌کنندگی آناهیتا موگویی و سوران کریمی به تازگی در جشنواره‌های فیلم نوریچ انگستان و پالوزای کلمبیا حضور داشته است.

مهدی ابوحمزه و فرید زنگی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

‎فهرست کامل عوامل میتوز به شرح زیر است: فیلمبردار: حنیف پرنده، صداگذار: احسان افشاریان، طراح صحنه: علی صفری، طراح گریم: رها حاجی زینل، صدابرداران: میثم معتمدی، سهیل حسین خانی، طراح لباس: مرتضی ملک نیا، تدوین و اصلاح رنگ: حنیف پرنده، طراح پوستر: امین قنبری، دستیار اول کارگردان: فرید زنگی، دستیار دوم کارگردان و برنامه ریز: غزال غلامی، دستیار اول فیلمبردار: علی محمدی، دستیار دوم فیلمبردار: نوید پناهی، بست بوی: جواد تقی زاده، مدیر صحنه: امین هنرمند، عکاسان: رضا جاویدی، پریسا توکلی، مدیر آی تی: فرشاد حسنی، فیلمبردار پشت صحنه: امیرحسین یغموری، مدیر تدارکات: سعید زمانی، دستیار تدارکات: آصف غلامی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ