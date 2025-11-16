دیپلم افتخار جشنواره جهانی فرهنگ به «میتوز» رسید

به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه میتوز به کارگردانی رها حاجی زینل دیپلم افتخار بهترین فیلم را از جشنواره فرهنگ کراچی پاکستان دریافت کرد، این فستیوال دومین سال برگزاری خود را پشت سر می‌گذارد.

در این رویداد فرهنگی هنری که بزرگترین فستیوال فرهنگی و هنری کشور پاکستان تاکنون بوده است، بیش از هزار هنرمند از از ۱۴۰ کشور جهان گرد هم آمده‌اند، این رویداد در شاخه‌های سینما، تئاتر، عکاسی و هنرهای تجسمی میزبان آثار مختلف است.

میتوز به نویسندگی علی صفری، تهیه‌کنندگی آناهیتا موگویی و سوران کریمی به تازگی در جشنواره‌های فیلم نوریچ انگستان و پالوزای کلمبیا حضور داشته است.

مهدی ابوحمزه و فرید زنگی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

‎فهرست کامل عوامل میتوز به شرح زیر است: فیلمبردار: حنیف پرنده، صداگذار: احسان افشاریان، طراح صحنه: علی صفری، طراح گریم: رها حاجی زینل، صدابرداران: میثم معتمدی، سهیل حسین خانی، طراح لباس: مرتضی ملک نیا، تدوین و اصلاح رنگ: حنیف پرنده، طراح پوستر: امین قنبری، دستیار اول کارگردان: فرید زنگی، دستیار دوم کارگردان و برنامه ریز: غزال غلامی، دستیار اول فیلمبردار: علی محمدی، دستیار دوم فیلمبردار: نوید پناهی، بست بوی: جواد تقی زاده، مدیر صحنه: امین هنرمند، عکاسان: رضا جاویدی، پریسا توکلی، مدیر آی تی: فرشاد حسنی، فیلمبردار پشت صحنه: امیرحسین یغموری، مدیر تدارکات: سعید زمانی، دستیار تدارکات: آصف غلامی

انتهای پیام/