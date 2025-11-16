به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، حبیب ایل‌بیگی، در بازدید از شهرستان کوهچنار و سینما مهر این شهرستان واقع در استان فارس، با ابراز خرسندی از آغاز فعالیت این سینما پس از سال‌ها انتظار، اظهار داشت: خوشبختانه پس از سال‌ها در شهر کوهچنار سالن نمایش فیلم راه‌اندازی شده و آرزوی دیرینه جوانان و علاقه‌مندان به سینما در این شهر تحقق پیدا کرده است. سینما مهر شهرستان کوهچنار با نمایش آثار روز سینمای ایران به شکل غیررسمی فعالیت خود را آغاز کرده است و به‌زودی و با حضور مسئولین استانی و مدیران سازمان سینمایی، این مجموعه به‌صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به استانداردهای سالن نمایش سینما مهر شهرستان کوهچنار افزود: خوشبختانه سینما مهر دارای سالنی استاندارد و باکیفیت است و بهره‌بردار این مجموعه و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهچنار زحمات بسیاری را برای افتتاح این مجموعه صورت داده‌اند تا هر آنچه موردنیاز است برای این سینما فراهم شود تا علاقه‌مندان به تماشای فیلم‌های روز سینمای ایران، بتوانند در محیطی مناسب و باکیفیت استاندارد به تماشای آثار حاضر در چرخه اکران بنشینند.

مدیرعامل سینماشهر استقبال شهروندان در سانس های ابتدایی از این سینما را نشان از ظرفیت بالای فرهنگی منطقه دانست و گفت: در روز نخست آغاز به کار این مجموعه به‌صورت غیررسمی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی، بیش از ۱۰۰ مخاطب در این سینما حضور پیدا کردند که امیدواریم این سینما با تلاش‌های سرکار خانم محمدی، بهره‌بردار این مجموعه و همکارانمان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کوهچنار، روزهای پررونقی را در پیش داشته باشد.

فرانک محمدی، مدیر و بهره‌بردار سینما مهر شهرستان کوهچنار نیز با اشاره به استقبال شهروندان این منطقه از امکانات سینما سیار، بر لزوم تأسیس مجموعه سینمایی در این شهرستان تأکید کرد و تأسیس سینما مهر را گامی مهم در خصوص توسعه فضاهای فرهنگی استان فارس دانست.

محمدی گفت: درزمانی که از امکانات سینما سیار در شهرستان کوهچنار استفاده شد، از میزان استقبال مردم تصاویر و فیلم‌های زیادی تهیه کردم و نزد دکتر هاشمی فرماندار سابق کوهچنار بردم و ایشان نیز وقتی استقبال مردم از سینما سیار را دیدند، پای‌کار آمده و از ما برای تأسیس سینما مهر حمایت کردند. از حضور و همراهی مدیران موسسه سینماشهر در بازدید از مجموعه سینمایی مهر سپاسگزاریم. توجه و حمایت آقای ایل‌بیگی و زاهدی برای ما بسیار ارزشمند است و بی‌تردید دلگرمی بزرگی برای تداوم فعالیت‌های فرهنگی این سینما به شمار می‌رود.

در ادامه این سفر یک‌روزه، حبیب ایل‌بیگی در شهرستان کازرون حضور پیدا کرد و از زیرساخت‌های فرهنگی و سینمایی این منطقه بازدید به عمل آورد.

شهرستان کازرون در غرب استان فارس واقع‌شده و ازجمله مناطق وسیع و پرجمعیت استان محسوب می‌شود.

ایل‌بیگی در گفت‌و‌گو با فرماندار کازرون بیان کرد: متأسفانه شهرستان کازرون ازجمله مناطق فاقد سینما در کشور است. کازرون درگذشته دارای چند سالن سینما بوده است و پس از انقلاب نیز سینمای شهر سبز در این منطقه ساخته‌شده که به دلایلی، سال‌هاست با تعطیلی مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: این شهرستان دارای سینمای دیگری نیز است که متعلق به حوزه هنری بوده و مطابق با توافق‌های صورت گرفته میان این مجموعه و مسئولین شهرستان قرار شده تا سینمای مذکور موردبازسازی قرار بگیرد.

حبیب ایل‌بیگی در ادامه این سفر به همراه فرماندار کازرون از مجموعه‌های فرهنگی این شهرستان بازدید کرد تا فضاهای مناسب این منطقه برای تبدیل به سالن‌های سینما مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند.

مدیرعامل موسسه سینماشهر و فرماندار شهرستان کازرون درباره ابعاد مختلف اهمیت مقوله سینما و لزوم گسترش فضاهای سینمایی در این شهر با یکدیگر به گفت‌و‌گو و تبادل‌نظر پرداختند.

فرماندار کازرون با اشاره به آمار گسترده مهاجرت شهروندان از این شهرستان، یکی از دلایل عمده این موضوع را، نبود زیرساخت‌های مناسب فرهنگی برشمرد و عنوان کرد: توسعه فضاهای فرهنگی ازجمله سینما می‌تواند در افزایش مشارکت اجتماعی و کاهش مهاجرت مؤثر باشد.

ایل‌بیگی در این دیدار گفت: کازرون ازجمله شهرهای بزرگ و بااهمیت استان فارس به شمار می‌رود و نیاز است تصمیم‌هایی اتخاذ شود تا با توجه به اولویت‌‌ها و وظیفه راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مردمی سازی و عدالت فرهنگی، به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های این شهرستان در خصوص افزایش سرانه و فضاهای فرهنگی توجه بیشتری صورت بگیرد.

ایل‌بیگی یادآور شد: کشور ایران تنها به شهر تهران خلاصه نمی‌شود، درنتیجه نیاز است تا سایر استان‌ها و شهرستان‌های کشور نیز مورد تأکید قرارگرفته و امکانات فرهنگی مناسبی در هر یک از آن‌ها برای استفاده شهروندان فراهم شود.

ایل‌بیگی در این سفر همچنین با نماینده شهرستان کازرون در مجلس شورای اسلامی به گفت‌و‌گو نشست و از تلاش‌های او در جهت راه‌اندازی مجموعه‌ سینمایی این شهر، تقدیر و تشکر کرد و خواستار توجه ویژه به امکانات و ظرفیت‌های فرهنگی این شهر شد.

