به گزارش ایلنا به نقل از خانه موسیقی ایران، آئین پایانی پنجمین جشنواره موسیقی نواحی ایران که سال جاری عنوان آن فستیوال موسیقی بانوان نواحی نام داشت، عصر روز جمعه ۲۳ آبان ماه در سالن مرکز همایش‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش برگزار شد.

در ابتدای این مراسم پس از تلاوت قرآن کریم و پخش سرود ملی ایران، چهار نماهنگ پخش شد. دونوازی قشمه و دایره توسط گروه آوای شیروان بخش بعدی این مراسم بود.

سپس گروه موسیقی لیانا از بوشهر و گروه کیژان از کردستان قطعاتی را نواختند.

در ادامه کلیپی از برگزاری این دوره از فستیوال نمایش داده شد.

اجرای موسیقی گروه ایرن از بوشهر بخش بعدی این مراسم بود.

سپس حمید هادی دبیر علمی هنری این دوره جشنواره طی سخنانی گفت: «این فستیوال برای نخستین‌بار، گهواره‌ای فراهم آورد تا بانوان سرزمینم بتوانند آرزوی دیرینه خود را به ثمر بنشانند. این مسیر، با تلاش و همراهی بی‌دریغ سازمان منطقه آزاد کیش، مدیرعامل سازمان، شورای سیاست‌گذاری جشنواره و کارشناسان و مسئولان فرهنگی و هنری کشور ممکن شد.»

او همچنین از حضور استادان و مدیران قدردانی کرد و اظهار داشت: «نظرات ارزشمند آنان در طول برگزاری جشنواره، نقش مهمی در موفقیت این دوره ایفا کرده است.»

هادی افزود: «حضور گرم هشت گروه راه‌یافته به این رویداد از میان ۸۷ گروه شرکت‌کننده از سراسر کشور، جلوه‌ای ویژه به این جشنواره بخشید و امیدواریم این مسیر در سال‌های آینده نیز با قوت ادامه یابد.»

هادی در پایان گفت: «این جشنواره با هدف پاسداشت موسیقی نواحی و ایجاد فضایی برای حضور و نمایش توانمندی‌های بانوان هنرمند، نقطه عطفی در تاریخ جشنواره‌های موسیقی ایران به شمار می‌رود.»

در ادامه سامان محمدزاده مدیر هتل آریا باستان کیش که حامی این رویداد بود سخنانی ایراد کرد.

سپس گروه سرنای لرستان قطعاتی را برای حضار اجرا کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در آیین اختتامیه این جشنواره گفت: «در این رویداد هنری و فرهنگی، دختران و زنان ایرانی، هنر اصیل موسیقی مناطق مختلف کشورمان را با نجابت و زیبایی کامل به نمایش گذاشتند.»

اسدالله علیزاده، هنر و موسیقی را مقوله‌ای عجین با فرهنگ ایرانی دانست و افزود: «فرهنگ و هنر ناب و اصیل ایرانی همواره در حال زایش و پویایی بوده و به رغم هجمه دشمنان و اشغال کشورمان، فرهنگ و هنر ایرانی هرگز مغلوب نشده است.»

او بیان کرد: «امروزه موسیقی در اقصی نقاط حوزه فرهنگی ایران به عنوان مقوله فرهنگی ثابت و ماندگار، جریان دارد و زبان مشترک موسیقی اصیل ایرانی، باعث شده که حماسه ایرانی ماندگار شود. «

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اظهار امیدواری نسبت به برگزاری فستیوال موسیقی بانوان کیش در سال‌های آینده اضافه کرد: «بانوان هنرمند موسیقی ایران امروز نشان دادند که ایران همچنان زنده است و هنرمندپرور است و ما نیز در صدد هستیم که کیش را با رویدادهای فرهنگ و موسیقی معرفی کنیم.»

سپس علیرضا نوری مدیریت کنسرت هال بولینگ مریم سخنانی ایراد کرد و در ادامه دونوازی دو بانوی خطه لرستان اجرا شد.

حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی ایران، در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره موسیقی کیش با ابراز شور و شعف فراوان از آنچه در این رویداد رقم خورده گفت: «امشب از دیدن این اجراهای زیبا، جذاب، رنگارنگ و سرشار از ریتم‌های بی‌نظیر و لباس‌های درخشان، مشعوف و هیجان‌زده‌ام. اینها همه باعث افتخار ماست؛ افتخار که ایرانی هستیم و افتخار که به این تمدن و میراث ارزشمند موسیقی بی‌نظیرمان عشق می‌ورزیم.»

او با تبریک به تمامی دست‌اندرکاران جشنواره و خانواده‌هایی که چنین فرزندان بااستعدادی را پرورش داده‌اند، ادامه داد: «به همه عزیزانی که برای فرهنگ و هنر این سرزمین زحمت می‌کشند تبریک می‌گویم. همچنین خسته‌نباشید می‌گویم به منطقه آزاد کیش و دوست هنرمندم حمید هادی که در کنار مدیران سازمان منطقه آزاد، شب‌های جذاب و پربرکتی را رقم زدند. از مدیرعامل محترم و جناب دکتر رهبری که حمایت‌های فرهنگی و اقتصادی‌شان دلگرم‌کننده است نیز سپاسگزارم؛ این همراهی‌ها موجب امیدواری است که مجموعه‌های اقتصادی در کنار فعالیت‌های فرهنگی قرار گرفته‌اند.»

مدیرعامل خانه موسیقی سپس با اشاره به گستره جامعه موسیقی کشور گفت: «خانه موسیقی ایران امروز نهادی صنفی و تخصصی است که بیش از ۱۶ هزار موسیقی‌دان از سراسر کشور را در خود جای داده است. بخش قابل‌توجهی از این خانواده بزرگ را بانوان تشکیل می‌دهند؛ همان دختران و زنان ارزشمند و هنرمندی که طی یکی دو روز گذشته نیز حضور چشمگیرشان را دیدیم. با افتخار می‌گویم نیمی از اعضای خانه موسیقی بانوان هستند و این موضوع برای موسیقی ایران بسیار ارزشمند و افتخارآمیز است.»

او ادامه داد: «چندین هزار بانوی هنرمند فعال موسیقی در کشور داریم و این تعداد نشان‌دهنده جایگاهی است که بانوان در اعتلای هنر ایران دارند. به نظرم رویدادهایی از این دست، ادای احترام به نقش بانوان هنرمند است و باید با افتخار و استمرار در کنار جشنواره‌های موسیقی دنبال شود.»

نوربخش در پایان ابراز امیدواری کرد که این مسیر ادامه‌دار باشد و یادآور شد: «امیدوارم همان‌طور که عزیزان نوید دادند، این روند با قدرت و استمرار ادامه پیدا کند و شاهد درخشش بانوان هنرمند سرزمین‌مان در ایران و جهان باشیم. به همه خسته‌نباشید می‌گویم، تشکر می‌کنم و آرزو دارم سال‌های پیشِرو برای همگان با سلامتی، افتخار و درخشش همراه باشد.»

سپس دختران قشقایی به اجرای قطعاتی پرداختند.

مسعود رهبری، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، در سخنان خود گفت: «سپاس از همه بانوان هنرمند ارجمندی که هر کدام ترجمه‌ای از هویت، فرهنگ و صدای سرزمین پُرهنر ما بودند. در ساعات پایانی مراسم هستیم و همه منتظر اعلام نتایج و جوایز»

او روشن ماندن چراغ این جشنواره را حاصل تلاش و پیگیری برگزارکنندگان دانست و گفت: «سپاسگزارم که این جشنواره برای پنجمین بار چراغش روشن شد؛ به همت عزیزان برگزارکننده، از جمله حمید هادی که از شش سال پیش پرچم این جشنواره را برافراشتیم. حقیقتاً با همت مثال‌زدنی، پشتکار و خستگی‌ناپذیری که ایشان دارند، توانستند این مسیر را تا امروز ادامه دهند و هر سال با ظرافتی تازه به جشنواره روحی جدید ببخشند.»

او با اشاره‌ای به نقش محوری زنان در این رویداد ادامه داد: «جشنواره امسال با نام و نوای زنان و بانوان آراسته شد. خدا را سپاس می‌گویم که امشب میزبان شنیدن این سیمِ خوش‌صدای تارِ موسیقی ایرانی بودیم. از همه سپاسگزارم.»

در ادامه با حضور شورای سیاستگذاری جشنواره و هنرمندان با اهدای لوح و تندیس از عاطفه مبینی سرپرست گروه کوپر مازندران، ساناز نامداری سرپرست گروه قشقایی، سرپرست گروه آوای شیروان خراسان، لیانا شریفیان سرپرست گروه لیانای بوشهر، میترا استخفاری سرپرست گروه سرنای لرستان، یاسمین تنها سرپرست گروه سرو خراسان، اعظم جوانبخت سرپرست گروه ژناوای قوچان، رژینا ولی‌پور سرپرست گروه کیژان کردستان، ماریا یزدانی سرپرست گروه تبریز و مریم امیری ایران سرپرست گروه بوشهری تقدیر شد.

