به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، سیزدهمین جلسه از دهمین فصل پاتوق فیلم کوتاه، روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ با نمایش ۴ فیلم کوتاه در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

در این جلسه از فصل دهم پاتوق که توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می‌شود، فیلم‌های کوتاه «تونل» ساخته احسان امینی، «چولیبولی» ساخته مانا پاک سرشت، «رویاساز » ساخته مشترک میلاد کیایی و محسن مهری درویی از ایران و فیلم کوتاه «دیروز، امروز، فردا» ساخته اورهان دده از کشور ترکیه روی پرده می‌روند.

فاطمه شاه بنده ، منتقد سینما، کارشناس این جلسه از پاتوق فیلم کوتاه خواهد بود که پس از اکران آثار با کارگردان‌های فیلم‌های کوتاه به نمایش درآمده به گفت‌وگو می‌نشیند و آثار را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه ـ جلسه سیزدهم

تونل

کارگردان: احسان امینی/ خلاصه داستان: مردن یکی از نگهبان‌های ایستگاه مترو درست شب قبل از سال تحویل شک و تردیدهایی را درباره این مرگ ایجاد می‌کند.

چولیبولی

کارگردان: مان پاک سرشت/ روایتی طنزآمیز و نمادین از طغیان و انتقام است؛ ماجرای گاوی به نام «چولیبولی» که پس از مرگ پدربزرگ خانواده، در پی تجویز پزشک روستا، به شورش برمی‌خیزد و در جست‌وجوی انتقام راهی می‌شود.

رویاساز

کارگردان: محسن مهری درویی و میلاد کیایی/ خلاصه داستان: مردی به طور ناخواسته فرزند خود را می‌کشد. او برای فرار از عذاب وجدانش با استفاده از تکنولوژی خاطرات غیرواقعی می‌سازد و جایگزین خاطرات تلخ گذشته‌اش می‌کند.

دیروز، امروز، فردا

کارگردان: اورهان دده/ عمار، تمر، شاهد، فارس رایا، سلما، اسماعیل و بسیاری دیگر افراد گمشده‌ای را در خانواده دارند اما ...

گفتنی است برنامه‌های پاتوق علاوه بر نمایش و نقد فیلم و حضور میهمانان ویژه، شامل معرفی کتاب‌های سینمایی به‌منظور گسترش مطالعات و شناخت عمیق‌تر سینما نیز خواهد بود.

هنرجویان و فعالان سینمای کوتاه و عموم مخاطبان برای پیش‌خرید بلیت کلیه آثار فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه می‌توانند با عضویت در باشگاه مخاطبان انجمن سینمای جوانان ایران از تخفیف و مزایای عضویت در باشگاه برخوردار شوند.

انتهای پیام/