به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴، همزمان با آغاز سی‌وسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آیین گرامیداشت روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» و معرفی برگزیدگان نخستین دوره «هم‌خوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران»، در تالار وحدت برگزار شد.

برگزیدگان نخستین دوره جایزه «هم‌خوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران»

- هم‌خوان: نشان خدمات کتابخانه عمومی برای کودکان

کتابخانه مرکزی خرم‌آباد / استان لرستان / خرم‌آباد

- هم‌خوان: نشان خدمات کتابخانه عمومی برای سالمندان

کتابخانه مرکزی تبریز / استان آذربایجان‌شرقی / تبریز

- هم‌خوان: نشان خدمات خدمات کتابخانه عمومی برای گروه‌های خاص

کتابخانه مرکزی ارومیه / آذربایجان‌غربی / ارومیه

- هم‌خوان: نشان کتابخانه عمومی دوستدار خانواده

کتابخانه شهید آیت‌الله دستغیب شیراز / استان فارس / شیراز

- هم‌خوان: نشان خانواده کتابخوان

محمد فرید و خانواده (اعضای کتابخانه استاد عبدالحسین فرزین) / استان خراسان جنوبی / سربیشه

- هم‌خوان: نشان آموزش کاربران در کتابخانه عمومی

کتابخانه شهید بهشتی آشخانه / استان خراسان شمالی / سَمَلقان

- هم‌خوان: نشان خدمات برون‌ کتابخانه‌ای

کتابخانه روستای شهید ملا محمد ذبیحی / استان کردستان / سروآباد، روستای بیساران

- هم‌خوان: نشان ترویج خواندن (بخش فردی)

هیرش کریمیان / کردستان

- هم‌خوان: نشان ترویج خواندن (بخش گروه‌های مردمی و جهادی)

انجمن مردم‌نهاد جوانان رهرو راه باغچه‌بان / استان فارس / به نمایندگی: فاطمه صادقی مهارلویی

گروه جهادی شهدا تهران / استان تهران / به نمایندگی: محسن اسماعیلی

- هم‌خوان: نشان ترویج کتابخانه عمومی (بخش خبرنگار)

برنامه رادیویی آوای کتابخانه / استان تهران/ علی البرزی

- هم‌خوان: نشان حامیان کتابخانه عمومی

کاظم قلم‌چی (بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی)

در این مراسم دو جایزه ویژه نیز اعطا شد:

- جایزه پایتخت کتاب ایران

شاهرخ امیری / استان فارس / شهردار شهر اِوَز

(جایزه پایتخت کتاب ایران به دلیل برنامه‌های نوآورانه، مشارکت‌جویانه و منسجم و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، به شهر منتخب کشور اعطا می‌شود. در سال جاری، شهر اِوَز، به‌عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب شد؛ به پاس قدردانی از تلاش‌های جمعی اهالی این شهر.)

- جایزه تلاش

کتابخانه شهدای گمنام / استان تهران / پردیس

کتابخانه سید افضل موسوی / استان زنجان / زنجان

(این جایزه، ویژه دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی است که به کتابخانه‌ای اختصاص داده می‌شود که تلاش‌های موثری در کتابخانه عمومی در راستای توسعه خدمات به شکل مستمر و فراگیر انجام داده‌اند.)

