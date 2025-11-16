نخستین دوره جایزه «همخوان» برگزیدگانش را شناخت
برگزیدگان نخستین دوره جایزه «همخوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران» در ۱۳ بخش معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴، همزمان با آغاز سیوسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آیین گرامیداشت روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» و معرفی برگزیدگان نخستین دوره «همخوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران»، در تالار وحدت برگزار شد.
برگزیدگان نخستین دوره جایزه «همخوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران»
- همخوان: نشان خدمات کتابخانه عمومی برای کودکان
کتابخانه مرکزی خرمآباد / استان لرستان / خرمآباد
- همخوان: نشان خدمات کتابخانه عمومی برای سالمندان
کتابخانه مرکزی تبریز / استان آذربایجانشرقی / تبریز
- همخوان: نشان خدمات خدمات کتابخانه عمومی برای گروههای خاص
کتابخانه مرکزی ارومیه / آذربایجانغربی / ارومیه
- همخوان: نشان کتابخانه عمومی دوستدار خانواده
کتابخانه شهید آیتالله دستغیب شیراز / استان فارس / شیراز
- همخوان: نشان خانواده کتابخوان
محمد فرید و خانواده (اعضای کتابخانه استاد عبدالحسین فرزین) / استان خراسان جنوبی / سربیشه
- همخوان: نشان آموزش کاربران در کتابخانه عمومی
کتابخانه شهید بهشتی آشخانه / استان خراسان شمالی / سَمَلقان
- همخوان: نشان خدمات برون کتابخانهای
کتابخانه روستای شهید ملا محمد ذبیحی / استان کردستان / سروآباد، روستای بیساران
- همخوان: نشان ترویج خواندن (بخش فردی)
هیرش کریمیان / کردستان
- همخوان: نشان ترویج خواندن (بخش گروههای مردمی و جهادی)
انجمن مردمنهاد جوانان رهرو راه باغچهبان / استان فارس / به نمایندگی: فاطمه صادقی مهارلویی
گروه جهادی شهدا تهران / استان تهران / به نمایندگی: محسن اسماعیلی
- همخوان: نشان ترویج کتابخانه عمومی (بخش خبرنگار)
برنامه رادیویی آوای کتابخانه / استان تهران/ علی البرزی
- همخوان: نشان حامیان کتابخانه عمومی
کاظم قلمچی (بنیاد علمی آموزشی قلمچی)
[نخستین دوره جایزه «همخوان» برگزیدگانش را شناخت]
در این مراسم دو جایزه ویژه نیز اعطا شد:
- جایزه پایتخت کتاب ایران
شاهرخ امیری / استان فارس / شهردار شهر اِوَز
(جایزه پایتخت کتاب ایران به دلیل برنامههای نوآورانه، مشارکتجویانه و منسجم و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و هنری، به شهر منتخب کشور اعطا میشود. در سال جاری، شهر اِوَز، بهعنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب شد؛ به پاس قدردانی از تلاشهای جمعی اهالی این شهر.)
- جایزه تلاش
کتابخانه شهدای گمنام / استان تهران / پردیس
کتابخانه سید افضل موسوی / استان زنجان / زنجان
(این جایزه، ویژه دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی است که به کتابخانهای اختصاص داده میشود که تلاشهای موثری در کتابخانه عمومی در راستای توسعه خدمات به شکل مستمر و فراگیر انجام دادهاند.)