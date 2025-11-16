خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخستین دوره جایزه «هم‌خوان» برگزیدگانش را شناخت

نخستین دوره جایزه «هم‌خوان» برگزیدگانش را شناخت
کد خبر : 1714754
لینک کوتاه کپی شد.

برگزیدگان نخستین دوره جایزه «هم‌خوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران» در ۱۳ بخش معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴، همزمان با آغاز سی‌وسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آیین گرامیداشت روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» و معرفی برگزیدگان نخستین دوره «هم‌خوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران»، در تالار وحدت برگزار شد.

برگزیدگان نخستین دوره جایزه «هم‌خوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران»

- هم‌خوان: نشان خدمات کتابخانه عمومی برای کودکان

کتابخانه مرکزی خرم‌آباد / استان لرستان / خرم‌آباد

- هم‌خوان: نشان خدمات کتابخانه عمومی برای سالمندان

کتابخانه مرکزی تبریز / استان آذربایجان‌شرقی / تبریز

- هم‌خوان: نشان خدمات خدمات کتابخانه عمومی برای گروه‌های خاص

کتابخانه مرکزی ارومیه / آذربایجان‌غربی / ارومیه

- هم‌خوان: نشان کتابخانه عمومی دوستدار خانواده

کتابخانه شهید آیت‌الله دستغیب شیراز / استان فارس / شیراز

- هم‌خوان: نشان خانواده کتابخوان

محمد فرید و خانواده (اعضای کتابخانه استاد عبدالحسین فرزین) / استان خراسان جنوبی / سربیشه

- هم‌خوان: نشان آموزش کاربران در کتابخانه عمومی

کتابخانه شهید بهشتی آشخانه / استان خراسان شمالی / سَمَلقان

- هم‌خوان: نشان خدمات برون‌ کتابخانه‌ای

کتابخانه روستای شهید ملا محمد ذبیحی / استان کردستان / سروآباد، روستای بیساران

- هم‌خوان: نشان ترویج خواندن (بخش فردی)

هیرش کریمیان / کردستان

- هم‌خوان: نشان ترویج خواندن (بخش گروه‌های مردمی و جهادی)

انجمن مردم‌نهاد جوانان رهرو راه باغچه‌بان / استان فارس / به نمایندگی: فاطمه صادقی مهارلویی

گروه جهادی شهدا تهران / استان تهران / به نمایندگی: محسن اسماعیلی

- هم‌خوان: نشان ترویج کتابخانه عمومی (بخش خبرنگار)

برنامه رادیویی آوای کتابخانه / استان تهران/ علی البرزی

- هم‌خوان: نشان حامیان کتابخانه عمومی

کاظم قلم‌چی (بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی)

[نخستین دوره جایزه «هم‌خوان» برگزیدگانش را شناخت]

در این مراسم دو جایزه ویژه نیز اعطا شد:

- جایزه پایتخت کتاب ایران

شاهرخ امیری / استان فارس / شهردار شهر اِوَز

(جایزه پایتخت کتاب ایران به دلیل برنامه‌های نوآورانه، مشارکت‌جویانه و منسجم و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، به شهر منتخب کشور اعطا می‌شود. در سال جاری، شهر اِوَز، به‌عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب شد؛ به پاس قدردانی از تلاش‌های جمعی اهالی این شهر.)

- جایزه تلاش

کتابخانه شهدای گمنام / استان تهران / پردیس

کتابخانه سید افضل موسوی / استان زنجان / زنجان

(این جایزه، ویژه دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی است که به کتابخانه‌ای اختصاص داده می‌شود که تلاش‌های موثری در کتابخانه عمومی در راستای توسعه خدمات به شکل مستمر و فراگیر انجام داده‌اند.)

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ