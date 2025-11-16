روحالله حسینی:
شیراز امکانات کامل را برای میزبانی از جشنواره جهانی فجر داراست
دبیر چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر تاکید کرد شهر شیراز از امکانات کامل برای میزبانی از جشنواره برخوردار است.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر، روحالله حسینی دبیر جشنواره، عصر روز شنبه ۲۴ آبانماه در محل تالار آمفی تئاتر آرامگاه سعدی، در نشستی صمیمانه با اصحاب رسانه شهر شیراز حاضر شد و طی سخنانی بیان کرد: اینکه فضای سینمای هنرشهر آفتاب از محیط تجاری آن جدا است، اتفاقی بسیار ویژه است و حتی در تهران هم کمتر مشابه این مجموعه را داریم. ما از نظر مخاطبان در شیراز بسیار خیالمان راحت است و با این باور به شیراز آمدیم که این شهر تمام امکانات لازم را برای جشنواره جهانی دارا است.
او درباره جزییات برگزاری جشنواره توضیح داد: عوامل فیلمهای ایرانی و خارجی برای حضور در جشنواره دعوت شدهاند و نشستهای خبری برای فیلمهایی که عوامل آنها حضور دارد در نظر گرفته شده است. نشستهای تخصصی و کارگاهها تعریف شدهاند و کم تعداد هم نیستند. درباره سینمای شاعرانه از روسیه یک گروه میآیند که شب تارکوفسکی را با آنها رقم خواهیم زد. در این دوره از جشنواره ۹۹ کشور آثار خود را ارسال کردهاند که از میان آنها تعدادی انتخاب شده است.
حسینی در پاسخ به سوالی درباره حضور زنان فیلمساز و داوریها گفت: دو فیلمساز زن در این دوره از جشنواره حضور دارند. داوریها نیز طبق سیاق تمام جشنوارههای جهانی پیش میرود و در این دوره در چهار بخش داوری خواهیم داشت. ۱۳ داور خارجی و ۵ داور ایرانی، داوری آثار را برعهده خواهند داشت.
دبیر جشنواره همچنین بیان کرد: کیفیت و موضوع در فیلمها برای ما اولویت دارد چرا که رویکرد ما سینمای شاعرانه است. مهمترین رکن، شعر و ادبیات است و مهمترین دستاورد ما در دوره مدرن سینماست و ما این دو را بههم گره زدهایم. شاعرانگی مزیت سینمای ایران بوده است. عباس کیارستمی سینمای شاعرانهای داشت و امیدواریم سینمای شاعرانه با همان کیفیت دوباره مدنظر فیلمسازانمان قرار گیرد.
او همچنین گفت: از آنجایی که علی حاتمی سعدی سینمای ایران نامیده شده است فیلم مرمت شده« دلشدگان» او در جشنواره به نمایش درخواهد آمد.
حسینی درباره برگزاری جشنواره در شیراز گفت: اینکه جشنواره در شیراز برگزار میشود، اتفاق مبارکی است، اما این سوال برای برخی مطرح بوده که آیا شیراز توان برگزاری این جشنواره را دارد؟ همه باید دستبهدست هم دهیم تا جشنواره آبرومند و در تراز بینالمللی برگزار شود. امیدوارم با کمک هم این اتفاق رقم بخورد تا من و دوستانم در سازمان سینمایی دستمان پر باشد و این جشنواره را در شیراز نگه داریم.
مهدی رنجبر مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نیز بیان کرد: در شهر شیراز طی یک دهه زیرساختهای سینمایی تقویت شد و این پتانسیل در استان وجود دارد. عجین بودن سینما با حوزه شعر محسوس است و همانطور که دو تن از شاعران بزرگ ایران زمین حافظ و سعدی در شیراز آرام گرفتهاند، جای سینمای شاعرانه جز شیراز نمیتوانست جای دیگری باشد. شیراز پایتخت فرهنگ و هنر خاورمیانه است نه صرفا ایران. شیراز قد و قامت بالایی دارد و جا داشت جشنواره به شیراز بیاید.
چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر از پنجم تا دوازدهم آذرماه ۱۴۰۴ به دبیری روحالله حسینی در شیراز برگزار میشود.