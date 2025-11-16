بخش عکس جشنواره بینالمللی تئاتر فجر فراخوان داد
فراخوان بخش عکس چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر باهدف برجستهسازی نگاه مستقل و خلاق عکاسان تئاتر منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، فراخوان بخش عکس چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر باهدف برجستهسازی نگاه مستقل و خلاق عکاسان تئاتر منتشر شد.
در متن این فراخوان آمده است:
«عکاسی تئاتر، هنری بیبدیل با روایتگری از حس و انرژی لحظههای نمایشی است که نقش به سزایی در ماندگاری این هنر اصیل و گسترش فرهنگ تئاتر دارد.
در چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاترفجر با استفاده از تجربیات پیشین، به کارگیری از سایر هنرها و تأکید بر جایگاه اثرگذاری عکس تئاتر، تلاش داریم امسال این بخش را باهدف برجستهسازی نگاه مستقل و خلاق عکاسان تئاتر برگزار کنیم.
شرایط:
-هر عکاس میتواند حداکثر با۵ اثر (رنگی یا سیاه سفید) در جشنواره حضور داشته باشد.
- فرآیند ارسال عکس تنها از طریق سایت رسمی جشنواره به نشانی https://fitf.theater.ir/ به همراه ارسال فایل فرم شرکت در مسابقه خواهد بود.
-ویرایش عکسها فقط در حد اصلاح نور، رنگ، وضوح و کادربندی مجاز است. جابه جایی عناصر تصویر یا تلفیق چند عکس با یکدیگر و استفاده از هوش مصنوعی مورد تایید دبیرخانه نیست و اثر موردنظر از داوری حذف خواهد شد.
-ارسال اثر به منزلهی قبول شرایط و مقررات از طرف صاحب اثر است.
-به هر اثر راه یافته به بخش نمایشگاه۵۰۰ هزار تومان حق التصویر تعلق میگیرد.
-کتاب آثار راه یافته به نمایشگاه و مسابقه، منتشر و به هر یک از راه یافتگان تقدیم میشود.
-دبیرخانه مجاز است آثار راه یافته به بخش مسابقه را با ذکر نام صاحب اثر و اسم نمایش و کارگردان آن در تمام رویدادهای مرتبط با جشنواره، مانند نمایشگاه، سایت و کتاب منتشر کند.
-لازم است تا عکسها با فرمت 300dpiدر ابعاد ۶۰*۴۰ برای دبیرخانه ارسال شوند.
-تمامی شرکتکنندگان در بخش مسابقه جشنواره، گواهی حضور دریافت خواهند کرد.
- عکسها میبایست از نمایشهایی باشد که اجرای عمومی یا جشنوارههای آنها حدفاصل۱دی ماه۱۴۰۳
تا۳۰ آبان۱۴۰۴انجام شده باشد.
گاه شمار:
-آخرین مهلت ارسال آثار: ۹آذرماه ۱۴۰۴
-انتخاب و داوری: ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴
هیأت داوران:
*محمود کلاری
*مریم قهرمانی زاده
*سیامک زمردی مطلق
جوایز:
-رتبهی نخست: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی
-رتبهی دوم: لوح تقدیر و مبلغ ۳۰میلیون تومان جایزه نقدی
-رتبهی سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون تومان جایزه نقدی
-اعلام نتایج و اهدای جوایز: مراسم اختتامیه و اعلام برگزیدگان بخش عکس چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاترفجر که مدیریت آن برعهده نیلوفر جوانشیر است، در شهر کرمان برگزار خواهد شد.»
چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی، بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
برای دریافت فایل پیدیاف فراخوان روی لینک پایین صفحه کلیک کنید.