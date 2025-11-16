برگزاری یک نمایشگاه گروهی و بزرگداشتی برای شمس لنگرودی

به گزارش ایلنا، همزمان با هفتاد و ششمین سالروز تولد شمس لنگرودی، مراسم بزرگداشت این شاعر و هنرمند دوشنبه ۲۶ آبان ماه در خانه هنر صوفی برگزار می‌شود.

رضا رازقندی گفت: محمد شمس لنگرودی از شاعران و نویسندگان صاحب سبک و شناخته شده ایران به شمار می‌رود که در کارنامه کاری خود سابقه خوانندگی و بازیگری نیز دارد.

این نقاش افزود: به واسطه اهمیت کار و زندگی شمس لنگرودی؛ تصمیم گرفتیم با همکاری خانه هنر صوفی مراسم بزرگداشتی این شاعر را برگزار کنیم که اجرای مراسم را داوود حیدری برعهده دارند و احمد پوری و شمس لنگردی نیز در این مراسم سخن خواهند گفت. همچنین دو گروه موسیقی نیز در این مراسم قطعاتی را اجرا خواهند کرد.

به گفته رازقندی که کیوریتوری این روایداد و نمایشگاه «شمس در خانه صوفی» را برعهده دارد؛ همزمان با مراسم بزرگداشت، نمایشگاهی هم به همین مناسبت در خانه هنر صوفی افتتاح خواهد شد.

در این نمایشگاه که روز ۳۰ آبان افتتاح می‌شود، آثار لیندا آزاد، سارا آزموده، فریبا آقایان، حسین اسماعیلی، آناهیتا ابوترابی، آصف ابراهیمی، سپیده اشرفی، سارا اسکندری، ابراهیم برافرازی، هومن بیات، علیرضا بیداری، سعید پناهزاده، سایه ثقفی، فاطمه حق دار،

محسن حجازی، داوود حیدری، علیرضا روح الامین، رضا رازقندی، مجتبی رستمی

مریم زحمتکش، عباس سیف آبادی، امیر حسین شریفیان، علی صوفی، مرجان عسکری، کتایون عسلیان، محسن فراهانی، آذرمیدخت فتاحی، گلناز گائینی، علی گرجی، الیانا شمس، مهدیس مهرجو، نسرین هادیان، حوریه هاشمی وشهروز یاراحمد به نمایش گذاشته می‌شود. این نمایشگاه تا ۱۲ آذرماه ادامه خواهد داشت.

این مراسم ساعت ۲۰ روز دوشنبه ۲۶ آذرماه در خانه هنرصوفی در خیابان نوفل لوشاتو، خیابان رازی، کوچه خردمند پلاک ۲ برگزار می‌شود

انتهای پیام/