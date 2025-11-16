آثار منتخب جشنواره فیلم و عکس «پنج» در رزمال اکران میشوند
فیلمهای منتخب ششمین جشنواره بینالمللی فیلم و عکس «پنج» از ۱۰ تا ۱۵ آذر در مجموعه فرهنگی ورزشی رزمال اکران میشوند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره، در پی همکاری ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم و عکس «پنج» با مجموعه فرهنگی ورزشی رزمال، آثار منتخب این رویداد از ۱۰ تا ۱۵ آذر در سالنهای این مجموعه اکران میشوند.
مهدی شادیزاده دبیر این جشنواره درباره اکران این آثار در رزمال توضیح داد: به دلیل نمایش فیلمهای خارجی و داخلی و جدا کردن این دو مقوله برای نمایش، به سالنهای سینمای بیشتری احتیاج داشتیم و پردیس سینمایی رزمال این امکان را در اختیار ما قرار داد.
فیلمهای منتخب ششمین جشنواره بینالمللی فیلم و عکس «پنج» از کشورهایی همچون ژاپن، ترکیه، رومانی، روسیه، چین و... قرار است از ۱۰ آذر به مدت پنج روز در ۲ سانس و سه سالن سینما اکران میشوند.
پس از اکران هر فیلم نشست نقد و بررسی آثار با حضور برخی فیلمسازان و هنرمندان انجام میشود.
علاقهمندان میتوانند برای حضور در اکران فیلمها و جلسات نقد و بررسی در سایتهای سینماتیکت و تیوال اقدام به خرید بلیت کنند.
موسس و دبیر این جشنواره مهدی شادیزاده است. اعضای شورای سیاست گذاری عبارتند از مدیر شورای سیاست گذاری: ستاره اسکندری، علیرضا شادیزاده، ندا زنگینه، نیلوفر علیها، بهداد نجفی، آیدا اورنگ، مهدی شادیزاده، مدیر روابط عمومی: ندا زنگینه، دبیر اجرایی: مهتاب رضایی، مدیر هنری: آیدا اورنگ، مدیر پروژه: میثم عباسی، طراح گرافیک: سمیرا جوشقانی و مدیر روابط بینالملل المللی: محمدهادی مشکی.
علاقهمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات این رویداد به سایت جشنواره به آدرس WWW.۵photoaward.com و صفحه اینستاگرام رویداد به نشانی ۵filmfotofestival مراجعه کنند.