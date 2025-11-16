پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه «نابالغ»

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، فیلمبرداری فیلم کوتاه «نابالغ» به نویسندگی و کارگردانی محمد میرزاوند (میرزا) در تهران پایان یافت.

نگار اسدی، پرهام همتیان، بهنام زینلی، گراناس نظری، میلاد روحی، زهرا دریادل، محدثه صمدزاده، آرش همتیان، فاطمه احمدی، میثم زمانی، نیما زارع، هادی فلاح، محمد رضا یاوری و امیر حسین شاپوری در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان «نابالغ» آمده است: دو کودک ما بین جدال پدر و مادر در خانه سیاهشان همانند دو پرنده نابالغ از لانه میپرند...

از دیگر عوامل این اثر هنری می‌توان به مدیر تولید و تهیه کننده : آرش همتیان، فیلمبردارو تدوین: سبحان امرایی، صدابردار: یاسر ضحاکی، مدیر اجرایی: محمد رضا یاوری، مشاور کارگردان: تینا مظاهری نیا، دستیار کارگردان: فاطمه احمدی و هادی فلاح، منشی صحنه: علی رستگار، دستیار فیلمبردار: حسین درویشی و مهدی توکلی، دستیار صدا: امیر حسین شاپوری، مدیر صحنه: متین بیگدلی، برنامه ریز: حیدر سلیمی، گریم: سامان نادری و مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصالح سیادت اشاره کرد.

«نابالغ» پس از پایان مراحل فنی و آغاز پخش بین الملل، در جشنواره‌های معتبر داخلی و خارجی از جمله جشنواره بین‌المللی کودک نیویورک شرکت خواهد کرد.

