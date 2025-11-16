به گزارش ایلنا، «قلعه‌ی هزارگذر»، تازه‌ترین اثر بابک محمدی (موزیسین، پژوهشگر موسیقی و نویسنده ایرانی) در قالب رمان منتشر شد.

این هنرمند رمان «محاکمه‌ی ابدیت» را در کارنامه دارد.

او چون گذشته، در کنار ادبیات از تجربه‌ی سال‌های فعالیت خود در موسیقی نیز بهره گرفته است.

در این رمان، شخصیت اصلی با گشودن هر کتاب از یک کتابخانه‌ی مرموز، وارد دوره‌ای تاریخی می‌شود و با چهره‌هایی چون افلاطون، ابن‌سینا، خیام، داوینچی، گالیله و نیوتن ملاقات می‌کند.

وی که سال‌ها در حوزه پژوهش و نوازندگی سازهای کوبه‌ای فعالیت داشته، این مواجهه‌ها را با ضرباهنگی خاص روایت کرده است. ورود او به دوره‌هایی است که شخصیت‌هایی چون کوروش، عیسی مسیح، چنگیزخان و حتی هیتلر در آن حضور دارند؛ تقابل‌هایی که باعث شکل‌گیری گفتگوهایی فلسفی درباره قدرت، اخلاق، خشونت، آزادی و حقیقت می‌شود.

این موزیسین می‌گوید: «در این رمان تلاش کردم نشان دهم که تاریخ فقط مجموعه‌ای از روایت‌ها نیست؛ بلکه حاصل مقابله‌ی مداوم انسان با انتخاب‌های دشوار است. انتخاب‌هایی که گاهی تمدنی می‌سازند و گاهی ویرانی بزرگی رقم می‌زنند.»

«قلعه‌ی هزارگذر» با ترکیب مفاهیم فلسفی، روایت‌های اسطوره‌گونه و بخش‌هایی نزدیک به سبک سورئال، سفری متفاوت در زمان را رقم می‌زند و به‌دنبال پرسشی اساسی است: اگر انسان امروز دوباره با شخصیت‌های اثرگذار گذشته روبه‌رو شود، چه گفت‌وگویی میان آن‌ها شکل خواهدو گرفت؟

این موزیسین و پژوهشگر موسیقی علاوه بر فعالیت‌های ادبی، سابقه‌ی تألیف کتاب‌های «شیوه‌ی دف‌نوازی» و «موسیقی در ایران» (هر دو از نشر مهرراوش) را در کارنامه دارد و به‌عنوان ترانه‌سرا به زبان‌های فارسی، لُری و لَکی نیز فعال است.

بابک محمدی در کنار فعالیت‌های ادبی و موسیقایی، سابقه‌ی کار در حوزه‌ی نقاشی سیاه‌قلم و طراحی پرتره را نیز دارد.

این رمان توسط انتشارات پیشوک منتشر شده و نسخه چاپی آن اکنون در فروشگاه‌های آنلاین قابل تهیه است. همچنین نسخه انگلیسی کتاب در آمازون منتشر شده و صفحه‌ی رسمی این اثر در گودریدز نیز فعال است.

