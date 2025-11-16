انتصاب سرپرست جدید گروه ادب، هنر و قائممقام شبکه رادیویی فرهنگ
با حکم مدیر شبکه رادیویی فرهنگ، محمدمهدی مومنیها به عنوان سرپرست گروه ادب و هنر و قائممقام این شبکه رادیویی فرهنگ منصوب شد.
به گزارش ایلنا، در متن این حکم که از سوی محسن حبیبی مدیر شبکه رادیویی فرهنگ صادر شده، آمده است:
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی در رسانه، به موجب این حکم به عنوان سرپرست گروه ادب و هنر و قائممقام شبکه رادیویی فرهنگ منصوب میشوید.
در این حکم، حبیبی ضمن آرزوی توفیق برای مومنیها در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و انجام وظایف محوله، از تلاشهای ارزشمند وحید مبشری – مدیر پیشین گروه ادب و هنرو قائم مقام شبکه – قدردانی کرده است.
بر اساس این حکم، مومنیها از این پس مدیریت امور و برنامههای گروه ادب و هنر و برنامهریزیهای تخصصی در مسیر توسعه فرهنگی رادیو فرهنگ را برعهده خواهد داشت.
محمدمهدی مومنیها، دانشآموخته دکترای علوم ارتباطات است که بیش از ۲۷ سال سابقه حضور در رسانه ملی را دارد. از جمله مسئولیتهای وی میتوان به این موارد اشاره کرد: مدیر ارتباط با نخبگان، کارشناسان و نهادهای سازمان صداوسیما، مدیر پایش فضای مجازی معاونت سیاسی صداوسیما، مدیر شبکه تلویزیونی اینترنتی مردم خبر صداوسیما، سردبیر خبرگزاری صداو سیما و واحد مرکزی خبر، معاون فرهنگی نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، دبیرکل بنیاد بینالمللی تکریم ادیان و مذاهب، رئیس مرکز رصد و مطالعات سایبری جهان اسلام، مدیر مسئول و صاحب امتیاز خبرگزاری تکریم خبر و مدیر دفترحج و زیارت صداوسیما در عتبات عالیات عراق و مدرس ارشد رسانه ملی. وی تاکنون ۱۴ جلد کتاب در حوزههای رسانه، ارتباطات و فضای مجازی و حوزههای مذهبی به رشته تحریر درآورده و چند مستند تلویزیونی مذهبی و فرهنگی برای رسانه ملی ساخته است.
محمد مهدی مومنیها پیش از این بهعنوان مدیر اداره کل توسعه شبکه تنظیمگری اجتماعی ساترا مشغول فعالیت بوده است