به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، نمایشگاه نقاشی «سپیدتر از یاس» که در آن ۱۰ اثر نقاشی رنگ‌روغن از حسین عینی‌بخش با موضوعِ زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها به نمایش در آمده، روز دوشنبه ۲۶ آبان در نگارخانه ابوالفضل عالی افتتاح می‌شود.

در بیانیه این نمایشگاه به قلم حسین عینی‌بخشی آمده است:

«قرار است چیزی بنویسم، اما چقدر سخت است نوشتن در وصف بانویی که بهانه آفرینش آسمان و زمین است. چقدر سخت است نوشتن در وصف دختری که شوق و عشق برترین فرستاده الهی‌ست. چقدر سخت است نوشتن در وصف همسری که تمام توان بازوان بزرگ‌مرد عالم است. چقدر سخت است نوشتن در وصف آموزگاری که رسم آزادگی و شهادت را به فرزندانش آموخت و چقدر سخت است نوشتن در وصف شما… مادر! چگونه باید از شما گفت، از شما نوشت و شما را به تصویر کشید. قلم در ابهام‌تان وا مانده است و بوم در نقش حضورتان رنگ باخته. شما تنها بانویی هستی که زیر عبای یمانی حضور داشتی و خیرالعالمین را مادری کردی. بزرگان نجران به حضور آسمانی شما سر تعظیم فرود آوردند. آخرین نجوای رسول خدا در گوش شما زمزمه شد و بیت‌الاحزان شد قرارتان. همان شد که کینه‌ها از سینه بیرون زد و درِ خانه را سوزاندند و حیدرت را به بی‌رحمی بردند. خدایا شاهد باش شال کمر حیدر کرار پاره شد وگرنه زهرای اطهر تا آخرین لحظه پای ولی خود ایستاده بود.

آه از کوچه بنی‌هاشم

آه از لحظه وداع

بعد از شما دیگر یاس‌ها سپید نیستند.»

مراسم افتتاحیه نمایشگاه «سپیدتر از یاس» که توسط مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری تدارک دیده شده است، روز دوشنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۵، با حضور جمعی از هنرمندان و علاقمندان عرصه هنرهای تجسمی در نگارخانه عالی برگزار می‌شود.

علاقمندان برای بازدید از آثار می‌توانند تا ۱۲ آذر ۱۴۰۴، روزهای شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۹ تا ۱۸ به نشانی خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، طبقه همکف، مراجعه کنند.

