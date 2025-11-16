«شب یوهان سباستین باخ» در تالار رودکی
تالار رودکی کنسرت موسیقی کلاسیک به رهبری سحر انزلی با عنوان «شب یوهان سباستین باخ» را میزبانی میکند.
به گزارش ایلنا، تالار رودکی طی سه شب میزبان کنسرت موسیقی کلاسیک به رهبری سحر انزلی با عنوان «شب یوهان سباستین باخ» میشود.
در این کنسرت گروه کر با رهبری سحر انزلی، آثاری از باخ را پیش روی مخاطبان قرار میدهد؛ این در حالیاست که آیناز قدیری نژاد نوازنده پیانو و راژان بیات نوازنده فلوت، گروه را در این اجرا همراهی میکنند.
بر همین اساس کنسرت «شب یوهان سباستین باخ» از ساعت ۲۰ دوشنبه ۲۶ تا چهارشنبه ۲۸ آبان در تالار رودکی برگزار میشود.