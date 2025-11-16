خبرگزاری کار ایران
حوض اصلی مجموعه در حریم تئاتر شهر سالم است

رئیس مجموعه تئاتر شهر با انتشار یادداشتی درباره انتشار برخی از مطالب در فضای مجازی با محوریت «تخریب حوض تئاتر شهر» توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، کورش سلیمانی رئیس مجموعه تئاتر شهر با انتشار یادداشتی درباره انتشار برخی از مطالب در فضای مجازی با محوریت «تخریب حوض تئاتر شهر» توضیحاتی را ارائه داد. 

دریادداشت کورش سلیمانی آمده است: 

«سلام و احترام، ابتدا از دغدغه‌مندی هنرمندان و شهروندان عزیز که می‌دانم بسیار تئاتر شهر را دوست دارند سپاسگزارم. 

اما بعد… خبری از دیشب در فضای مجازی منتشر شد که مبنای درستی نداشت؛ عزیزان؛ حوض اصلی مجموعه در محوطه اصلی سالم است و هرگز اجازه نخواهیم داد مشکلی متوجه آن شود. 

خبر مربوط به تخریب حوض تئاتر شهر که موجب نگرانی شده، مربوط به بقایای حوض اطراف ورودی پیشین مترو است که به جهت برداشتن سکوی زائد جلوی حریم تئاتر شهر و بازسازی این مکان که درست در قسمت ورودی شمالی بوده و باید اصلاح می‌شد، اکنون نمایان شده است. 

لطفا عزیزان قبل از انتشار چنین اخبار نگران کننده با روابط عمومی مجموعه تماس بگیرند تا از صحت ماجرا اطلاع یافته و مخاطبان و علاقمندان تئاتر شهر نگران نسازند. 

باز هم از علاقمندی و لطف همگی به تئاتر شهر سپاسگزارم و امیدوارم با وجود همه دشواری‌ها، خدمتگزاران خوبی برای این مجموعه ارزشمند باشیم.

 

انتهای پیام/
