رونمایی از کتاب «تقویم تاریک» در فرهنگسرای اندیشه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، مراسم رونمایی از کتاب «تقویم تاریک؛ یادداشت‌های روزانه جنگ دوازده‌روزه اسرائیل با ایران» نوشته‌ میثم امیری روز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه ساعت ۱۵ در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود.

اسماعیل بقایی معاون وزیر و سخنگوی وزارت امور خارجه و محمدرضا نوروزپور معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله مهمانان ویژه این رویداد هستند که در کنار جواد موگویی مستندساز و میثم امیری نویسنده کتاب، به بررسی ابعاد این اثر خواهند پرداخت.

کتاب «تقویم تاریک» که به‌تازگی منتشر شده، در قالب یادداشت‌های روزانه و گفتگو با سران و فرماندهان، این جنگ ناجوانمردانه را روایت می‌کند؛ جنگی که در آن تهران برای نخستین‌بار به‌عنوان خط مقدم نبرد معرفی می‌شود. نویسنده در این اثر با نگاهی مستند، تحلیلی و گاه شاعرانه، به تجربه انسانی جنگ، سکوت جهان و بازتاب رسانه‌ای بحران می‌پردازد.

در بخشی از متن پشت جلد کتاب آمده است:

«برای اولین بار، تهران خط مقدم جنگ ایرانیان شد. اسرائیل وقتی حمله می‌کند که ما خوابیم. انفجار شدید، انفجار پیاپی. خبرها در سه چیز مشترک‌اند؛ انفجار شدید، شنیدن. این جنگ اول شنیده و بعد دیده می‌شود. در بیشتر خبرها، فعل‌ها به صورت "شنیده شدن" است و همین نشانه‌ای است از تجاوز اسرائیل... ما در ایران قصدی برای جنگ نداشتیم که آن را "ببینیم"، پس جنگ را "شنیدیم".

ذات جنگ سیاه و تاریک است. هیچ‌کس آن را دوست ندارد، ولی گاهی جنگ در خانه آدم می‌زند و نباید از آن فرار کرد، مخصوصاً چنین حمله وحشیانه‌ای... کتاب از دو جهت "تقویم تاریک" نام گرفت؛ یکی به این خاطر که به آشیانه‌مان، ایران حمله شد و دیگر به این خاطر که جهان در عمل، در برابر حمله دو ارتش اتمی به کشورمان سکوت کرد. میثم امیری آن دوازده روز تاریک و تاریخی را در این کتاب روایت کرده است.»

در پایان این مراسم، از نویسنده کتاب تقدیر و نسخه‌هایی از اثر برای نخستین‌بار در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. زمان برگزاری، دوشنبه26 ابان ماه ۱۴۰۴، ساعت 15است و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، سالن اجتماعات فرهنگسرای اندیشه مکان اجرای این برنامه است. حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

