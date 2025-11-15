برنامههای آذرماه پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد اعلام شد
برنامههای آذر ماه «پردیس تئاتر موسیقی شهرزاد» و «بوتیک هنر ایران» با برخورداری از ۷ سالن نمایشی اعلام شد.
به گزارش ایلنا، پردیس تئاتر شهرزاد با ۱۱ نمایش و بوتیک هنر ایران با ۸ نمایش در آخرین ماه فصل پاییز میزبان نمایشهای متفاوتی میشوند.
نمایشهای کوچه به کارگردانی رامین معصومیان، ویژه بانوان نیست به کارگردانی سعیدحشمتی، کلسیم به کارگردانی مهدی ضیاچمنی، حمله به تایتان به کارگردانی سحاب محبعلی، من به کارگردانی سعیدکریمزاده، هیچ چیز جدی نیست به کارگردانی مسعود دلخواه، بن بست متروک به کارگردانی محمد جزایری، خانواده محترم نکتهدان به کارگردانی مرتضی ربیعی و…از جمله نمایشهایی هستند که آذر ماه در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه میروند.
احسان دریادل با پرفورمنس «کوچه» درشهرزاد
احسان دریادل با پرفورمنس «کوچه» در مجموعه تئاتر شهرزاد روی صحنه میرود. این خواننده که مسیری پرفراز و نشیب را در فعالیتهای هنریاش تجربه کرده، اواخر آبان ماه در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت. «کوچه» مهمترین و معروفترین قطعه این خواننده است که باعث معرفی احسان دریادل به موسیقی ایران شد تا او پدیده این سالهای موسیقی باشد.
رامین معصومیان نویسنده و کارگردان این اثر نمایشی است و بهراد محمدی نیز به عنوان بازیگر در این اثر ایفای نقش میکند.
سایر عوامل این نمایش عبارتند از: تهیهکننده: پوریا رستمی، صدیقه صحت، مجری طرح: علی نصر، مدیر هنری: علی تنجیده، خواننده: احسان دریادل، مدیر اجرایی: مرجان سرمست، دستیار کارگردان و برنامهریز: نیکی زارعی، پشتیبانی و هماهنگی: امید جودی
«کلسیم» و تمرکز بر وضعیت زنان
نمایش «کلسیم» به نویسندگی مشترک ستاره فرسا و مهدی ضیاچمنی و کارگردانی مهدی ضیاچمنی در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفت.
نمایشنامه «کلسیم» به نویسندگی مشترک ستاره فرسا و مهدی ضیاچمنی با تهیهکنندگی محمدرضا حسینی، یک درام روانشناختی برگرفته از کتاب «تمام نخ» اثر شل سیلوراستاین است.
«کلسیم» با تمرکز بر وضعیت زنان، بهکاوش در موضوعاتی چون سرخوردگی، انزوا، ترس و چرخههای روانی مخرب میپردازد.
شبنم مقدمی با «خانواده محترم نکتهدان» درشهرزاد
شبنم مقدمی، با تهیهکنندگی نمایش «خانواده محترم نکتهدان» به کارگردانی مرتضی ربیعی، به پردیس تئاتر شهرزاد میآید.
مصطفی ساجدیمعین، علی اصغری، عاطفه عبدلیفر، زهرا نامور، سودابه جعفرزاد، بهنیا باقری، شروین سهیلی، حامد سوری، علی شفیعی، محسن معصومی، حسین دارینی، عرفان اجلی و فاطمه عالیبیگی بازیگران این نمایش هستند.
داستان «خانواده محترم نکتهدان» درباره خانوادهای است که در روز ختنهسوری، تنها نوهی خود را گم میکنند.
اقتباسی از «غلامحسین ساعدی» در شهرزاد
نمایش «بن بست متروک» اقتباسی از نمایشنامه آی بیکلاه، آی با کلاه (اثر غلامحسین ساعدی) است که آذرماه در تئاتر شهرزاد روی صحنه میرود.
محمد جزایری دراماتورژ و کارگردان این اقر نمایشی است.
شیلان مدنی، محدثه هوشیار، امیر ارسلان مؤیدی، شیوا بهارلویی، اردشیر هاشم زاده، آزاده هاشمی نژاد، محمدجزایری، احد حسینی در این نمایش ایفای نقش میکنند.
مسعود دلخواه و «هیچ چیز جدی نیست»
نمایش «هیچ چیز جدی نیست» نوشته رچ اورلاف و به کارگردانی مسعود دلخواه در سالن شماره ۳ شهرزاد روی صحنه رفته است.
نمایش «هیچ چیز جدی نیست» مجموع پنج نمایش کوتاه درباره روابط زناشویی و بحرانهای عاطفی بین انسانها است که با طنزی اندیشمندانه روایت میگردد.
سه گروه متفاوت از بازیگران در این نمایش ایفای نقش میکنند.
سرگشتگی انسان معاصر در «من»
نمایش «من» به نویسندگی و کارگردانی سعید کریمزاده روایتی از سرگشتگی انسان معاصر و جستوجوی بیپایان وی برای یافتن خویشتن است.
در این نمایش، جواد ساکت، زارا محمدی، مهرنوش جامهطحاف، شیما کهفی و سعید کریمزاده به ترتیب خروج از صحنه ایفای نقش میکنند.
نمایش «مَن» هر شب ساعت ۲۱:۴۵ در سالن شماره یک پردیس تئاتر شهرزاد اجرا میشود.
رپرتوآر آثار کودک و نوجوان در تئاتر شهرزاد
رپرتوار پاییزی تئاتر کودک و نوجوان آذر ماه امسال در تئاتر شهرزاد با چهار نمایش برگزار میشود.
این رپرتوار که شامل چهار نمایشنامه از انیمیشنهایانگیز است در سالنهای دو و سه تئاتر شهرزاد به اجرا در خواهد آمد.
نمایش های «مینیون راز جاودانگی» به نویسندگی و کارگردانی فائره کلبری، «کارخانه هیولاها» به نویسندگی و کارگردانی امین گلستانه، «تام و جری» به نویسندگی و کارگردانی محمدحسین داداش نیا، «پلنگ خیالباف» به نویسندگی مجتبی خمسه و کارگردانی سحر پورفرج.
سبک و شیوه اجرایی این نمایشها به گونههای مختلف موزیکال، عروسکی، آموزشی و تلفیقی است و از ویژگیهای اصلی این رپرتوار میتوان به ماهیت کودک محور آنها اشاره کرد. رپرتوار اجرای تئاتر کودک و نوجوان به اهتمام پردیس تئاتر شهرزاد برگزار میشود.
«ایرج زهره منوچهر» برای نهمین بار تمدید شد
کنسرت نمایش «ایرج زهره منوچهر» بعد از ۳۰۰ اجرا با استقبال تماشاگران برای نهمین بار تمدید شد. این کنسرت نمایش که رکوردی تازه در بخش موسیقی و تئاتر ایران رقم زده است برای دور نهم تمدید شد و همچنان پس از یکسال اجرا، با استقبال مخاطبین همراه است. خرید بلیت سانسهای تمدید شده در سایت تیوال آغاز شده است.
سوسن پرور «ویژه بانوان نیست»!
نمایش «ویژه بانوان نیست» به نویسندگی کیمیا خلج و کارگردانی سعید حشمتی به پردیس تئاتر شهرزاد رسید.
تهیهکنندگی این نمایش بر عهده علی اکباتانی است و آذر ۱۴۰۴ روی صحنه خواهد رفت.
سوسن پرور، وحیدرضا صادقپور، لیلابرخورداری، مرضیه صدرایی، آرزو نادری در این نمایش ایفای نقش میکنند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «در آرایشگاه پروین تا قبل از ترکیدن لوله آب همهچیز آرام بود.»
سعید حشمتی کارگردانی نمایشهای «رجوع»، «بالاخره این زندگی مال کیه»، «خانه عروسک»، «مالیخولیا» و… را تا کنون برعهده داشته است.
«کا» داستان زندگی یک رپر
نمایش «کا» به کارگردانی آرمان علیرضایی آذر ماه درپردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه میرود.
در این نمایش که مهدی مشهدیزاده و سید علی بروهان نگارش آن را به عهده داشتند، امیرحسین شفیعی (هودادکا)، محمد کرمی، مهدی مشهدی زاده ایفای نقش میکنند.
عرفان انصاری و پوریا رستمی تهیه کننده این اثر نمایشی هستند.
«کا» بر اساس مقطعی از زندگی امیرحسین موزیسین نوجوانی است، که مسیر سختی را سپری کرده است.
«حمله به تایتان» یا انیمهای که جان میگیرد
نمایش «حمله به تایتان» به نویسندگی و کارگردانی سهاب محبعلی و تهیهکنندگی صدیقه صحت در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه میرود.
«حمله به تایتان» به عنوان اولین اقتباس صحنهای از این انیمه در ایران، به زودی در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا میشود.
مسیح غلامی، سروش پارسا، مهشید دلاوری، میثم صادقلو، فریال سیاح نیری، مریم طیبی، امیرحسین لاری، مهریار مرادی، نسترن باقرزاده، کژال شاهی، پوپک سلیمی، امیر علی مینویی فر، مهنوش امیری، ماهان علیزاده، محمد انتظاری، مائده ایزدیار و… در این اثر نمایشی ایفای نقش میکنند.
از اسماعیل خلج تا «مضحکه سیاه» در بوتیک هنر ایران
بوتیک هنر ایران با محوریت هنر، تجربه و زندگی مجموعهای نوگرا و الهامبخش با فضاهای چندمنظوره برای اجرای تئاتر، کنسرت و. . است.
این مجموعه آذر ماه۱۴۰۴ میزبان هشت نمایش متفاوت خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بوتیک هنر ایران، نمایشهای «دوستان با محبت» به کارگردانی اسماعیل خلج، «مضحکه سیاه» به کارگردانی مهدی ملکی، «یک چیز خیلی مهم» به کارگردانی نوید عسکری، «جزیره آزاد» به کارگردانی محمدرضا عطایی فر، «آفتاب پرست» به کارگردانی امیررضا کوشانی، «شب شکار» به کارگردانی مشترک سامان شکیبا و مژگان جودکی، «دیوارهای ارغوانی» به کارگردانی دیاکو فریدی و «فریاد بیصدا» به کارگردانی فاطمه خادم عنوان نمایشهایی است که
آبانماه در بوتیک هنر ایران به روی صحنه خواهند بود.
«دوستان با محبت» روایت رفاقت قدیمی
دوستان با محبت به نویسندگی حمید جبلی و کارگردانی اسماعیل خلج از ۲۱ آبان اجرای خود را در بوتیک هنر ایران آغاز کرد.
بعد از سالها اسماعیل خلج اینبار با متنی از حمید جبلی به روی صحنه آمده و در کنار اصغر سمسارزاده داستان دو آکتور قدیمی تئاتر را روایت میکنند.
این نمایش که تهیهکنندگی آن را به طور مشترک علیرضا گیلوری و میلاد اسکندری بر عهده دارند؛ هر شب ساعت ۱۸:۴۵ در سالن شماره ۷ بوتیک هنر ایران به روی صحنه میرود.
«مضحکه سیاه» همچنان در بوتیک هنر ایران
مضحکه سیاه به نویسندگی و کارگردانی مهدی ملکی در آستانهی پنجاهمین شب از اجرای خود رسید.
این کمدی پرمخاطب که از شهریور ماه در سالن شماره ۴ بوتیک هنر ایران اجرا میشود، این شبها فقط آخر هفتهها ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه به روی صحنه میرود.
«یک چیز خیلی مهم» خیالی شگفت انگیز!
یک چیز خیلی مهم به نویسندگی و کارگردانی نوید عسکری به شبهای پایانی رسید.
این نمایش جسور که از ابتدای آبان اجراهای خود را آغاز کرده بود، این شبها ساعت ۲۰:۴۵ دقیقه شبهای پایانی خود را در بوتیک هنر ایران سپری میکند.
«جزیرهی آزاد» به بوتیک هنر ایران رسید
جزیره آزاد به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا عطایی فر پس از اجراهای موفق خود در تماشاخانهی استاد انتظامی این بار در بوتیک هنر ایران دور دوم اجراهای خود را از پنجم آذر ماه از سر خواهد گرفت.
این نمایش داستان مسافرانی است که برای تفریح و خوش گذرانی به یک جزیرهی آزاد دعوت شده اند، در ابتدا با استقبال گرم و میزبانی بینظیر رو به رو شده و پس از مدت کوتاهی با اتفاقهای ناگوار که برایشان رخ میدهد تا سرحد مرگ پیش میروند.
پیش فروش این نمایش از یکشنبه ۲۵ آبان آغاز و از ۵ آذر هر شب ساعت ۱۸:۴۵ در سالن شماره ۴ بوتیک هنر ایران به روی صحنه خواهد بود.
«آفتاب پرست» ۱۲ نقش و یک بازیگر
کمدی آفتاب پرست به نویسندگی فرهاد نقدعلی و کارگردانی و بازی امیررضا کوشانی به نیمهی اجراهای خود رسید.
مونولوگ آفتاب پرست که هر شب ساعت ۲۰:۴۵ به روی صحنه میرود داستان کودکی تا بزرگسالی فردی است که با بدشانسیهای زندگی خود دست و پنجه نرم میکند.
این نمایش تا پایان آبان ماه در سالن شماره ۷ بوتیک هنر ایران روی صحنه میرود.
«شب شکار» نمایش اصیل و ایرانی
شب شکار به نویسندگی منیره ماری مقدم و کارگردانی مشترک سامان شکیبا و مژگان جودکی به اجراهای پایانی خود نزدیک میشود.
شب شکار اقتباسی از نمایشنامهی چلچراغ سامان شکیبا است که ساعت ۲۰:۳۰ در سالن شمارهی ۴ بوتیک هنر ایران تا ۲۷ آبان به روی صحنه میرود.
«دیوارهای ارغوانی»
عاشقانههای نورا و دامون
دیوارهای ارغوانی به نویسندگی و کارگردانی دیاکو فریدی نمایش عاشقانهای است که این شبها در بوتیک هنر ایران به روی صحنه میرود.
این نمایش که از اوایل آبان ماه شروع به اجرا کرده است هفتهی پایانی خود را در بوتیک هنر ایران ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه در سالن شماره ۴ به سر خواهد برد.
در خلاصه نمایش آمده است: «دامون بعد از هفت سال با انگیزه زندگی دوبارهای با نورا برمیگردد اما شرایط اصلا طبق آن چیزی که دامون فکر میکند نیست.»
«فریاد بیصدا» روایتی از ذهن یک نقاش
فریاد بیصدا به نویسندگی و کارگردانی فاطمه خادم روایتی است از ذهن یک نقاش، که در سکوت کارگاهش با دنیای درونش روبهرو میشود.
این نمایش تجربهای سورئال و تصویری است که ذهن یک نقاش تنها را در لحظههای مرز میان واقعیت و خیال به تصویر میکشد.