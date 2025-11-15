به گزارش ایلنا، نمایش «گردباد» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی پردیس زارع روی صحنه می‌رود و سهیل بابایی به همراه پردیس زارع در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

گردباد نمایشی فیزیکال بر پایه رقص و حرکت است؛ اثری الهام‌گرفته از تئاتر بی‌چیز گرتوفسکی که در آن بدن بازیگر تنها ابزار بیان است و فضا با نور و موسیقی ساخته می‌شود. نمایش، تکرار و بن‌بست انسان معاصر را به چالش می‌کشد و جهانی میان خواب و بیداری می‌سازد و در خلاصه داستانش آمده که روایت گیر افتادن انسان امروز در چرخه‌ی تکرار و روزمرگی است؛ زن و مردی که برای رهایی از این گودال و یافتن معنای تازه‌ای از زیستن تلاش می‌کنند. سفری میان قلب و مغز، تاریخ و آینده، تا رسیدن به «حال»؛ جایی که آغاز هر تحول است.

طراح صدا و آهنگساز: امیر صدیقیان، وکال احسان صدیقیان، طراح صحنه فرشید جعفری، طراحان نور نیلوفر نقیب‌ساداتی، محمدرضا رحمتی، طراح لباس سارا مژده، طراح حرکات (استرپس) میلاد گنج‌خانلو، طراح گرافیک آرش وکیل‌زاده، طراح ویدئو مپینگ سعید مومنی، تیم رینگینگ آرت سمیرا حسینی، مهدی خبازی، عکاس شاهین‌آزما، دستیاران کارگردان: فرزام بابائی، سینا علیپور، دستیاران نور آندیا اسلامی، یگانه نورائی، علی فنی، مدیر تبلیغات ایلیا شمس (تئاتربازها)، ساخت تیز لوگ استودیو، حامی مالی معنوی گروه لوید (Lloyd) در این نمایش حضور دارند.

پردیس زارع بازیگر و طراح حرکت تئاتر فیزیکال است. او با تمرکز بر زبان بدنی و روایت حرکتی و همکاری حرفه‌ای خود را با یاسر خاسب آغاز کرد و در آثاری چون «هومو ریباس»، «بی‌لالا» و «هملت/مکبث» حضور داشت. از مهم‌ترین فعالیت‌های اخیرش، بازی و طراحی حرکت در پروژه «تاری» به کارگردانی محمد برهمنی است. او دوره‌های تخصصی حرکت را در ایران و چند کشور دیگر گذرانده است.

نمایش «گردباد» از ۱۲ آذر در کاخ هنر روی صحنه می‌رود.

