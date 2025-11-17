به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایشگاه گروهی «راه هنرمند» به گالری‌گردانی آزاده حسینجانی، از تاریخ ۹ تا ۱۴ آبان‌ماه در نگارخانه کهفی، برگزار شد.

گفتنی است، این نمایشگاه که سومین دوره خود را پشت سر گذاشته، با هدف معرفی آثار هنرمندان جوان و با تجربه و ایجاد فرصتی برای تجربه و تعامل میان مخاطبان و خالقان آثار برگزار شده بود. در این رویداد هنری، بیش از سی هنرمند آثار خود را در حوزه‌های هنرهای تجسمی و صنایع دستی به نمایش گذاشتند

آزاده حسینجانی، نقاش، مینیاتوریست، گالری‌گردان و برگزارکننده نمایشگاه «راه هنرمند»، درباره این رویداد و موارد دیگر با ایلنا گفتگو کرد.

حسینجانی طی این گفتگو، از رسالت معنوی هنر، چالش‌های برگزاری سومین دوره و اهمیت انتخاب هنرمندان سخن گفت. وی در بخشی از صحبت‌هایش تأکید کرد که هنر باید هم هدف داشته باشد و هم اقتصاد، تا بتواند در مسیر رشد باقی بماند.

این نقاش و مینیاتوریست، با اشاره به این نکته که ایده اولیه نمایشگاه «راه هنرمند» از کتابی با همین نام نوشته جولیا کامرون نشأت گرفته است، اظهار داشت: دعای هنرمند این کتاب را در جمعی از هنرمندان در افتتاحیه یکی از نمایشگاه‌ها قرائت کردم و این متن تأثیر عمیقی بر جان من گذاشت.

وی با بیان این که جملات کتاب با روحیات و اهداف شخصی‌اش هم‌راستا بوده‌اند، افزود: گاهی کتابی را می‌خوانی و احساس می‌کنی نویسنده‌اش خود تو هستی؛ بنابراین باید بگویم، اگر قرار بود افکارم را به کتاب تبدیل کنم، همین می‌شد.

حسینجانی با تأکید بر پیوند درونی خود با این اثر، تصریح کرد: «این کتاب مثل هنر از من جدا نشد و یکی از برترین‌های کتابخانه‌ام شد. حتی چندین لایو در صفحه‌ام برگزار کردم تا آن را معرفی کنم و تحلیل و بررسی‌اش را با دوستان به اشتراک بگذارم.»

هنر باید پیام داشته باشد

برگزارکننده نمایشگاه با اشاره به این نکته که هنر باید حامل معنا باشد، خاطرنشان کرد: «هنرمند باید به ارزش وجودی خودش پی ببرد، فیلتر وجودی‌اش را پاک نگه دارد، چون آیینه الهی است و باید عشق و نور الهی را از وجودش عبور دهد و آن را به شکل اثر هنری به ظهور برساند.»

وی اذعان داشت: اثر هنری باید با مخاطب ارتباط کلامی و غیرکلامی برقرار کند. و اینکه؛ هنر می‌تواند جهانی معنوی و الهی را در برابر دیدگان مخاطب شکوفا نماید و پنجره‌ای تازه به روی او بگشاید.»

حسینجانی تأکید کرد: حتی بی‌هدفی در هنر نیز خود یک هدف است. وقتی بی‌هدف قلم را بر بوم می‌کشیم، باز هم معنای وجودی‌مان را به تصویر می‌کشیم.»

وی با اشاره به حساسیت در انتخاب هنرمندان برای حضور در نمایشگاه «راه هنرمند»، تصریح کرد: از همان مرحله فراخوان، هنرمندان باید از فیلتر خاصی عبور کنند. برخی افراد با همان پیام‌های اولیه نشان می‌دهند که هم‌راستا نیستند و نمی‌توانند در نمایشگاه شرکت کنند.

آزاده حسینجانی درباره گزینش هنرمندان برای حضور در رویدادی چون «راه هنرمند» نیز توضیحاتی داد.

او بیان کرد: تمامی شرکت‌کنندگان از نظر تکنیک، رزومه هنری، اخلاق و معنویت درخشان بودند.هدف ما رشد و بالندگی در کنار هم است.

برگزارکننده نمایشگاه با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان افراد مثبت، خاطرنشان کرد: نورها در کنار هم خورشید می‌سازند و خوشحالم که اهالی دل و معرفت در نمایشگاه‌های ما حضور دارند.

این مینیاتوریست در توضیحات بیشتر گفت: در این رویداد و افتتاحیه‌ای که داشتیم استادان، مدرسان، هنرمندان و هنرجویان در کنار هم بودند و جو صمیمی و نورانی کاملاً حس می‌شد.

حسینجانی در پاسخ به این سوال که موضوع نمایشگاه چه بوده، گفت: موضوع نمایشگاه سوم حس پروانگی بود.

او افزود: این حس برای اولین بار در من تبلور یافت و با همراهی دوستان رسانه‌ای نمایشگاه، به زیبایی شکل گرفت.

برگزارکننده نمایشگاه با تأکید بر هم‌قدمی استادان و هنرمندان در این رویدا، تصریح کرد: نمایشگاه با حضور استاد بزرگوار بهروز بلوری افتتاح شد و استادانی چون علی ایدی، سلینا پوریا و دیگر مدرسان دانشگاهی نیز حضور داشتند و ورکشاپ رهانویسی توسط استاد وحید نجفی اجرا شد.

آزاده حسینجانی در پایان به چالش‌های پیش‌آمده در مسیر برگزاری نمایشگاه گروهی «راه هنرمند» اشاره کرد و گفت: با وجود تجربه‌های قبلی، چالش‌های این دوره بسیار عجیب و غیرمنطقی بودند؛ مثل دیدن تابلوی «کارگران در حال کارند» در مسیرِ آماده‌ شده.

