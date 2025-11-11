بازدید وزیر امنیت کشور بورکینافاسو از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
ژنرال محمدو سان، وزیر امنیت کشور بورکینافاسو به همراه هیئتی بلندپایه از این کشور، از بخشهای مختلف موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، این بازدید با هدف آشنایی با روایتهای مستند و تاریخی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و الگوهای مقاومت مردمی انجام شد.
در آغاز این دیدار، سردار مهدی امیریان، مدیرعامل موزه، ضمن خوشآمدگویی به وزیر و هیئت همراه، توضیحاتی درباره روند شکلگیری موزه، اهداف فرهنگی و آموزشی آن و نقش محوری مردم ایران در دوران دفاع مقدس ارائه کرد.
در ادامه، میهمانان آفریقایی از تالارهای هشتگانه موزه بازدید کرده و در جریان وقایعی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و پیشرفتهای پس از آن شد قرار گرفتند.
ژنرال محمدو سان، وزیر امنیت کشور بورکینافاسو، در حاشیه این بازدید گفت: آنچه امروز در این موزه دیدیم، بیانگر ایمان، ایثار و همبستگی مردمی است که برای دفاع از ارزشها و استقلال خود ایستادند. این تجربه برای ما بسیار آموزنده و الهامبخش است.
وی افزود: مردم ایران نشان دادهاند که امنیت پایدار تنها با اتکا به ایمان، وحدت و باور به آرمانهای ملی به دست میآید. این الگویی است که ملتهای دیگر نیز میتوانند از آن بهره ببرند.
وزیر امنیت بورکینافاسو همچنین با اشاره به غنای فرهنگی و هنری آثار موزه تأکید کرد: این موزه نهتنها تاریخ ملت ایران را روایت میکند، بلکه پیامی جهانی از صلح، مقاومت و عزت انسانی در خود دارد. بیتردید، تجربه ملت ایران در حفظ استقلال و امنیت، برای ما ارزشمند و قابل استفاده است.
در پایان این بازدید، وزیر امنیت کشور بورکینافاسو از مهماننوازی مدیرعامل و کارکنان موزه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که همکاریهای فرهنگی و آموزشی میان دو کشور در آینده نزدیک گسترش یابد.