تحولی در هفته کتاب سیوسوم و برای نخستین بار؛
پیاده راه کتاب؛ پلی میان مردم و فرهنگ
معاون کتاب و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران «پیادهراه کتاب» را یکی از طرحهای مصوب شورای سیاستگذاری هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: این رویداد توسط خانه کتاب و ادبیات ایران با همکاری سایر سازمانها و نهادها، همزمان با ایام هفته کتاب سیوسوم در خیابان انقلاب اسلامی، حد فاصل میدان انقلاب اسلامی تا چهارراه حضرت ولی عصر(عج) برپا خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مظاهر بابایی؛ معاون کتاب و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران به ستاد خبری سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از برنامههای فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی در توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی و مسئلهمند کردن آن برای مردم، برگزاری هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است که از دیرباز با مشارکت نهادهای مختلف دولتی، عمومی و مردمی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری، انجمنها و نهادهای مختلف، بخش خصوصی و... برگزار میشود.
او این رویداد ملی را دومین رویداد بزرگ کتابمحور بعد از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران دانست و ادامه داد: هفته کتاب با هدف برانگیختن و توجه دادن عموم مردم به کتاب هر سال در دهه سوم آبان ماه به صورت غیرمتمرکز و در سراسر کشور برگزار میشود. در سالهای اخیر با توجه به تأکیدهای رهبر معظم انقلاب(مدظلهالعالی) بر نهضت کتابخوانی، اکثر نهادهای کشور اعم از دولتی، مردمی و خصوصی بهنحو مستقیم یا غیرمستقیم و متناسب با ظرفیت، مسئولیت اجتماعی و مأموریتهای سازمانی خود با آن همراه شده و به اشکال گوناگون در این رویداد فرهنگی مشارکت میکنند. تنوع مشارکتهای مردمی و نهادها سبب شکلگیری انواع گوناگونی از رویدادهای کتابمحور در این ایام است.
وی همچنین مطرح کرد: با توجه به برنامههای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه تقویت فرهنگ مطالعه و ترویج کتابخوانی و با عنایت به تأکیدهای وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، به پیشنهاد خانه کتاب و ادبیات ایران و همچنین با همکاری شهرداری تهران، سازمان زیباسازی، جهاددانشگاهی واحد تهران و بهویژه شهرداری منطقه ۶ همزمان با سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برنامهای با عنوان «پیادهراه کتاب» در حال برنامهریزی است تا با اجرای برنامهای متفاوت و درخور با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه، رویداد خاص و به یاد ماندنیای در ایام هفته کتاب پایهگذاری شود.
بابایی در بخش دیگر سخنان خود به دفاع مقدس ۱۲روزه اشاره و اضافه کرد: بهواقع باتوجه به شرایط روحی و روانی جامعه و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمهای ناعادلانه ضروری است برنامههای فرهنگی حالوهوای جشن و شادی بگیرد و به جای سالنهای دربسته در فضاهای باز و عمومی برپا شود. این ضرورت در عرصه نشر مضاعف است چراکه ناشران و کتابفروشان بیش از سایر مشاغل در این ماهها دچار آسیب و رکود شدهاند. بر این اساس برای نخستینبار در کشور برنامهای نو و اثربخش با عنوان «پیادهراه کتاب» طراحی شده است. این طرح میکوشد در مسیر اصلی منتهی به کتاب به مناسبت هفته کتاب پاتوقی فرهنگی پدید آورد و با دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی زمینه اجرای برنامههای متنوع و مشارکت گسترده در این رویداد فرهنگی را فراهم سازد.
معاون کتاب و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران افزود: به این ترتیب پیادهراه خیابان انقلاب اسلامی که مهمترین نقطه تمرکز صنف نشر در کشور است به نقطه محوری برنامههای هفته کتاب در سراسر کشور بدل میشود و خانه کتاب و ادبیات ایران با همکاری دیگر دستاندرکاران در تلاش است این رویداد ملی به جایگاهی فرامنطقهای دست یابد. از اهداف و رویکردهای این رویداد نیز میتوان به جلب مشارکتهای مردمی (حضور مردم)، کاهش فاصله ارتباط بین مسئولان و جامعه، حضور مسئولان در بستر جامعه و مردم، ایجاد فضایی مثبت برای کتاب و برای تمام مردم اشاره کرد. همچنین دعوت از علاقهمندان و مسئولان و ایجاد فضایی جذاب و شاد از دیگر اهداف «پیادهراه کتاب» را شامل میشود.
وی «پیادهراه کتاب» را یکی از طرحهای مصوب شورای سیاستگذاری هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران دانست و عنوان کرد: این رویداد همزمان با ایام هفته کتاب سیوسوم در خیابان انقلاب اسلامی، حد فاصل میدان انقلاب اسلامی تا چهارراه حضرت ولی عصر(عج) برپا خواهد شد. حضور مدیران کشور، فعالان رسانه، بازدید و رونمایی کتاب، فروش کتاب در کتابفروشیها با یارانه حمایتی، برپایی نشستهای فرهنگی و جلسات کتابمحور، برنامههای هنری مرتبط همچون نمایش خیابانی و موسیقی، برپایی نمایشگاههای موضوعی کتاب، دیدار با اهالی قلم، برپایی مسابقهها و چالشهای کتابخوانی از جمله برنامههای پیشبینی شده است که در قالب طرح «پیادهراه کتاب» ایام هفته کتاب اجرایی میشود.
وی اضافه کرد: فضاسازی محیطی، تعامل با واحدهای تجاری، اداری و مسکونی در محدوده طرح، دعوت از اهالی فرهنگ و چهرههای آشنا، پذیرایی و هدایای فرهنگی و کارزارهای فضای مجازی از دیگر برنامههای پیشبینیشده در این طرح است. همچنین خیابان انقلاب اسلامی به عنوان کانون اصلی کتاب در کشور، مورد نظر این طرح قرار گرفته که میتواند به جاهای دیگر و نقاط مختلف تسری پیدا کند. امید است با تداوم این رویکرد، ایجاد چنین مسیرهای فرهنگی در سراسر شهرهای کشور بهصورت مستمر و پایدار دنبال شود.
مظاهر بابایی در پایان گفت: سیوسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» با برنامههای مختلف فرهنگی از سوی نهادهای دولتی، خصوصی، مدنی و مردمی، از ۲۴ تا ۳۰ آبان در سراسر کشور برپا خواهد شد؛ از همه علاقهمندان و عموم مردم بهویژه عابران همیشگی محدوده ذکر شده، هنرمندان، اهل قلم و اصحاب فرهنگ و مدیران دولتی در چهار سطح: دولت و قوه مجریه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان و اجزا حاکمیت، بخش عمومی، مدیران شهرداری تهران، اهالی رسانه دعوت میکنیم تا در برنامه «پیاده راه» حضور پیدا کنند.