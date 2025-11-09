خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صالحی‌امیری وارد ریاض شد

صالحی‌امیری وارد ریاض شد
کد خبر : 1711317
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بامداد امروز (یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴) برای حضور و سخنرانی در بیست‌وششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد وارد ریاض شد و در بدو ورود، مورد استقبال رسمی ماجد الحمید، معاون وزیر گردشگری عربستان سعودی و علیرضا عنایتی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از   روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، بیست‌وششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد از ۷ تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ تا ۲۰ آبان ۱۴۰۴) در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی، برگزار می‌شود. این رویداد بین‌المللی که همزمان با پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان جهانی گردشگری برگزار خواهد شد، با شعار «گردشگری مبتنی بر هوش مصنوعی؛ بازتعریف آینده» میزبان نمایندگان بیش از ۱۶۰ کشور عضو است.

این نشست، یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های جهانی در حوزه سیاست‌گذاری و آینده‌پژوهی گردشگری به شمار می‌رود و با هدف بررسی راهکارهای توسعه پایدار گردشگری، تبیین نقش نوآوری و فناوری‌های نوین در تحول این صنعت و تقویت همکاری‌های چندجانبه میان کشورها برگزار می‌شود.

محورهای اصلی این مجمع شامل برگزاری نشست کمیته‌های آمار، رقابت‌پذیری، پایداری گردشگری و عضویت‌های وابسته، چهار نشست عمومی اصلی، نشست تخصصی با موضوع «تأثیر هوش مصنوعی و نوآوری بر شکل‌دهی آینده گردشگری جهانی»، انتخاب دبیرکل جدید سازمان جهانی گردشگری و نشست‌های ۱۲۴ و ۱۲۵ شورای اجرایی سازمان است.

حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشورمان در این اجلاس، در چارچوب دیپلماسی فعال گردشگری جمهوری اسلامی ایران و با هدف گسترش تعاملات بین‌المللی، تقویت جایگاه ایران در ساختارهای جهانی گردشگری و ارائه دیدگاه‌های کشور در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری و هوش مصنوعی در توسعه گردشگری پایدار صورت می‌گیرد.

صالحی‌امیری را در این سفر، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و حجت‌الله ایوبی، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارتخانه، همراهی می‌کنند.

بر پایه برنامه‌ریزی انجام‌شده، وزیر میراث‌فرهنگی در جریان این اجلاس ضمن حضور در نشست‌های رسمی، در مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و همچنین با شماری از وزرای گردشگری کشورهای عضو و مقامات ارشد سازمان جهانی گردشگری درباره تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، ارتقای جایگاه گردشگری ایران در عرصه جهانی و تبادل تجربیات نوآورانه گفت‌وگو خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ