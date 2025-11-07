به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات جشنواره، با اعلام دبیرخانه نهمین جشنواره فیلم بین‌المللی فیلم شهر، اسامی ۱۴ مستند بلند راه‌یافته به این دوره جشنواره، به شرح زیر است:

۱- مستند «آسانسور» به کارگردانی جواد رزاقی‌زاده و تهیه‌کنندگی محمد کارت

۲- مستند «آن روز که سنگ بارید» به کارگردانی سعید صادقی سرارودی و تهیه‌کنندگی احمد شفیعی

۳- مستند «بنز ایرانی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی رضا استادی

۴- مستند «خانواده خلج» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مریم الهامیان

۵- مستند «خونه مامان شکوه» به کارگردانی مهدی بخشی مقدم و تهیه‌کنندگی مهدی شامحمدی

۶- مستند «دالان بهشت» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدحسن عابدی‌نژاد

۷- مستند «درگرو عشق» به کارگردانی مینا قاسمی‌زواره و تهیه‌کنندگی مینا قاسمی‌زواره و علیرضا دهقان

۸- مستند «دیافراگم» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی جواد وطنی

۹- مستند «زمستانی که فراموش نشد» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی پوریا ترابی

۱۰- مستند «عراق چگونه اراک شد» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سعید شاه‌حسینی

۱۱- مستند «غیرمسکونی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مسعود زارعیان

۱۲- مستند «گوش شیطون کر» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی بوستانی شهربابکی

۱۳- مستند «گیله پیرمرد» به کارگردانی علی رستگار و تهیه‌کنندگی میلاد باقری

۱۴- مستند «یک وجب خاک» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی نیما مهدیان



همچنین اسامی ۳۴ مستند کوتاه و نیمه بلند راه‌یافته به این دوره جشنواره، به شرح زیر است:

۱- مستند «اژدر خالکوب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی قاسمی

۲- مستند «اقرار» به کارگردانی مصطفی صبوری و تهیه‌کنندگی امین دلخسته

۳- مستند «امید» به کارگردانی نیما عزیزمرادی و تهیه‌کنندگی کسرا قنبری

۴- مستند «این خانه و جذام مادرم» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی نوید صادقی

۵- مستند «آشتی کنان» به کارگردانی تینا صفاهیه و تهیه‌کنندگی محمدجواد امیرانی

۶- مستند «آن شب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مینا قاسمی زواره

۷- مستند «با من برقص» به کارگردانی محمد صفا و تهیه‌کنندگی سیدجمال عودسیمین

۸- مستند «برج طغرل» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عباس محمدی گیلوایی

۹- مستند «بمانی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدرضا دهستانی

۱۰- مستند «تا بادها یادها را بزند» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی احمد صراف یزد

۱۱- مستند «تاجر عاشق» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی رهبر قنبری

۱۲- مستند «جاده استخوان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی بهروز نورانی‌پور

۱۳- مستند «چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عزت‌الله پروازه

۱۴- مستند «داستان یک شهر» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسن خمسه

۱۵- مستند «درس انار» به کارگردانی سجاد پرهیزکاری و تهیه‌کنندگی پوریا نجفی

۱۶- مستند «دروازه جنوبی» به کارگردانی محسن علم‌الهدی و تهیه‌کنندگی مصطفی شوقی

۱۷- مستند «راه پرستاره» به کارگردانی احمد سیدکشمیری و تهیه‌کنندگی افسانه حیدری

۱۸- مستند «روزگار امیرعلی» به کارگردانی علی الهیاری و تهیه‌کنندگی فریبا عظیم‌زاده و علی الهیاری

۱۹- مستند «شش طبقه» به کارگردانی ایوب مروانی‌پور و تهیه‌کنندگی امینه بروایه و ایوب مروانی پور

۲۰- مستند «شهر من بی‌پرده» به کارگردانی احمد نورمحمدی و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان

۲۱ـ مستند «صدای قدم‌های آب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیرهادی ملک اسماعیلی

۲۲ـ مستند «صفر» به کارگردانی محمدباقر خدادوست و لیلی نوروزی و تهیه‌کنندگی لیلی نوروزی سده

۲۳- مستند «عموناصر» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی تک روستا

۲۴- مستند «قلمدار» به کارگردانی حمیدرضا مقصودی داغداری و تهیه‌کنندگی عطا پناهی

۲۵- مستند «کتایون» به کارگردانی محمد ناصری راد و تهیه‌کنندگی رضا دانش پژوه

۲۶- مستند «کهنگ بنا» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی تمنی بلوچی

۲۷- مستند «میراث مداح» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی نسیم سهیلی

۲۸- مستند «میسوفونیا» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سوگند رضایی

۲۹- مستند «مهمان آزادی» به کارگردانی رضا حیدری و رضا استادی و به تهیه‌کنندگی رضا استادی

۳۰- مستند «نجوایی از دوردست» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی میثمی

۳۱- مستند «نوزده و نود و نه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی لیلا رستمی شکوه

۳۲ـ مستند «هزار و یک شب بلدیه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی احمد صراف یزد

۳۳- مستند «هولاین در ایران» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی هادی آفریده

۳۴ـ مستند «واقعی‌تر از مستند» به کارگردانی فرید فلاحی و تهیه‌کنندگی مریم بحرالعلومی



نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری، از ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ملت و اختتامیه جشنواره ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار خواهد شد.

