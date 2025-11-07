خبرگزاری کار ایران
اعلام اسامی آثار مستند نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر

اسامی ۱۴ مستند بلند و ۳۴ مستند کوتاه و نیمه‌بلند راه‌یافته به نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات جشنواره، با اعلام دبیرخانه نهمین جشنواره فیلم بین‌المللی فیلم شهر، اسامی ۱۴ مستند بلند راه‌یافته به این دوره جشنواره، به شرح زیر است:
۱- مستند «آسانسور» به کارگردانی جواد رزاقی‌زاده و تهیه‌کنندگی محمد کارت
۲- مستند «آن روز که سنگ بارید» به کارگردانی سعید صادقی سرارودی و تهیه‌کنندگی احمد شفیعی
۳- مستند «بنز ایرانی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی رضا استادی
۴- مستند «خانواده خلج» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مریم الهامیان
۵- مستند «خونه مامان شکوه» به کارگردانی مهدی بخشی مقدم و تهیه‌کنندگی مهدی شامحمدی
۶- مستند «دالان بهشت» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدحسن عابدی‌نژاد
۷- مستند «درگرو عشق» به کارگردانی مینا قاسمی‌زواره و تهیه‌کنندگی مینا قاسمی‌زواره و علیرضا دهقان
۸- مستند «دیافراگم» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی جواد وطنی
۹- مستند «زمستانی که فراموش نشد» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی پوریا ترابی
۱۰- مستند «عراق چگونه اراک شد» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سعید شاه‌حسینی
۱۱- مستند «غیرمسکونی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مسعود زارعیان
۱۲- مستند «گوش شیطون کر» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی بوستانی شهربابکی
۱۳- مستند «گیله پیرمرد» به کارگردانی علی رستگار و تهیه‌کنندگی میلاد باقری
۱۴- مستند «یک وجب خاک» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی نیما مهدیان 

همچنین اسامی ۳۴ مستند کوتاه و نیمه بلند راه‌یافته به این دوره جشنواره، به شرح زیر است:
۱- مستند «اژدر خالکوب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی قاسمی
۲- مستند «اقرار» به کارگردانی مصطفی صبوری و تهیه‌کنندگی امین دلخسته
۳- مستند «امید» به کارگردانی نیما عزیزمرادی و تهیه‌کنندگی کسرا قنبری
۴- مستند «این خانه و جذام مادرم» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی نوید صادقی
۵- مستند «آشتی کنان» به کارگردانی تینا صفاهیه و تهیه‌کنندگی محمدجواد امیرانی
۶- مستند «آن شب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مینا قاسمی زواره
۷- مستند «با من برقص» به کارگردانی محمد صفا و تهیه‌کنندگی سیدجمال عودسیمین
۸- مستند «برج طغرل» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عباس محمدی گیلوایی
۹- مستند «بمانی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدرضا دهستانی
۱۰- مستند «تا بادها یادها را بزند» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی احمد صراف یزد
۱۱- مستند «تاجر عاشق» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی رهبر قنبری
۱۲- مستند «جاده استخوان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی بهروز نورانی‌پور
۱۳- مستند «چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عزت‌الله پروازه
۱۴- مستند «داستان یک شهر» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسن خمسه
۱۵- مستند «درس انار» به کارگردانی سجاد پرهیزکاری و تهیه‌کنندگی پوریا نجفی
۱۶- مستند «دروازه جنوبی» به کارگردانی محسن علم‌الهدی و تهیه‌کنندگی مصطفی شوقی
۱۷- مستند «راه پرستاره» به کارگردانی احمد سیدکشمیری و تهیه‌کنندگی افسانه حیدری
۱۸- مستند «روزگار امیرعلی» به کارگردانی علی الهیاری و تهیه‌کنندگی فریبا عظیم‌زاده و علی الهیاری
۱۹- مستند «شش طبقه» به کارگردانی ایوب مروانی‌پور و تهیه‌کنندگی امینه بروایه و ایوب مروانی پور
۲۰- مستند «شهر من بی‌پرده» به کارگردانی احمد نورمحمدی و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان
۲۱ـ مستند «صدای قدم‌های آب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیرهادی ملک اسماعیلی
۲۲ـ مستند «صفر» به کارگردانی محمدباقر خدادوست و لیلی نوروزی و تهیه‌کنندگی لیلی نوروزی سده
۲۳- مستند «عموناصر» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی تک روستا
۲۴- مستند «قلمدار» به کارگردانی حمیدرضا مقصودی داغداری و تهیه‌کنندگی عطا پناهی
۲۵- مستند «کتایون» به کارگردانی محمد ناصری راد و تهیه‌کنندگی رضا دانش پژوه
۲۶- مستند «کهنگ بنا» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی تمنی بلوچی
۲۷- مستند «میراث مداح» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی نسیم سهیلی
۲۸- مستند «میسوفونیا» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سوگند رضایی
۲۹- مستند «مهمان آزادی» به کارگردانی رضا حیدری و رضا استادی و به تهیه‌کنندگی رضا استادی
۳۰- مستند «نجوایی از دوردست» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی میثمی
۳۱- مستند «نوزده و نود و نه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی لیلا رستمی شکوه
۳۲ـ مستند «هزار و یک شب بلدیه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی احمد صراف یزد
۳۳- مستند «هولاین در ایران» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی هادی آفریده
۳۴ـ  مستند «واقعی‌تر از مستند» به کارگردانی فرید فلاحی و تهیه‌کنندگی مریم بحرالعلومی

نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری، از ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ملت و اختتامیه جشنواره ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار خواهد شد.

