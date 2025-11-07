به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی ، اولین نشست شورای سینمای استان کرمان در بم برگزار شد و در پایان این نشست تفاهم‌نامه‌ای مابین سازمان امور سینمایی و استانداری کرمان به امضا رسید.



اهداف این تفاهم‌نامه، ارتقا و تعالی هنر فاخر سینما و تصویر و غنی‌سازی جریان تولید سینمایی ایران، حمایت از تولیدات و آموزش‌های سینمایی، ایجاد فرصت مناسب برای هنرمندان و جوانان علاقه‌مند و مستعد برای شکوفایی استعدادها و ظهور توانمندی‌ها و خلاقیت‌های آنان با رویکرد عدالت فرهنگی، تلاش برای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی از جمله منویات مقام معظم رهبری، برنامه هفتم پیشرفت، کلان برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برنامه راهبردی سازمان امور سینمایی است.

تقویت و توسعه زیرساخت‌های سینمایی استان کرمان، تقویت دفاتر انجمن سینمای جوانان با اولویت راه‌اندازی ۲ دفتر جدید در این استان، تولید انواع آثار سینمایی، انجام پژوهش‌های سینمایی ‌و‌ برگزاری رویدادها از موضوعات اصلی است که در این تفاهم‌نامه پیش بینی شده است.

به گفته مهدی شفیعی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی کشور عقد تفاهم‌نامه های سازمان سینمایی با استانداران همزمان با تشکیل شورای سینما در استان‌های کشور پس از کرمان نیز پیگیری خواهد شد.

اولین جلسه شورای سینمای استان کرمان در شهرستان بم تشکیل شد و این تفاهم‌نامه به امضای محمدعلی طالبی استاندار کرمان و رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی رسید.

