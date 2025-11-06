به گزارش ایلنا، نمایش «لنگه کفش‌های سیبیلندرلا» به نویسندگی و کارگردانی فرهاد اسماعیلی از ۱۸ آبان تا ۲۱ آذرهر شب ساعت ۲۰ در تماشاخانه همای سعادت اجرا می‌شود.

در این نمایش سعید دولتی، مسعود رصاف، نجمه حاجی زینلی، حسین افتخاری مقدم، رادین ارشادی، محمد مسعود قلیچ خانی، روح الله کرمی دارابی، الهام یوسف خانی و بیتا خمسه ایفای نقش می‌کنند. زهرا صوفی، سمیه فتاحی، مهرداد علیزاده، مهتاب علیزاده و دانیال دوراندیش صداپیشگان این نمایش هستند.

سایر عوامل نمایش «لنگه کفش‌های سیبیلندرلا» عبارتند از: مشاور روانشناختی و دستیار کارگردان: کبرا مالمیر، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری همای سعادت، منشی صحنه و مدیر هماهنگی: هاجر بنفشه رسائی، طراح پوستر و بروشور: حجت ترصدی و مشاور رسانه‌ای: مریم داوری.

درخلاصه این نمایش آمده است: مردی در جست و جوی لنگه کفش‌های خوشبختی بشر تمام کوچه پس کوچه‌های شهر را زیر پا می‌گذارد تا اینکه متوجه می‌شود….

رد پای معنایی اثر روی شنزار رابطه‌های سست آدم‌ها قرار دارد و به سادگی نشان می‌دهد که به چه سهولت عشق‌ها به سو تفاهم‌های ماندگار بدل می‌شوند.

نمایش «لنگه کفش‌های سیبیلندرلا» در سبک تلفیقی و مشارکتی با استفاده از عناصر تجسمی همچون تابلو کفش‌های پاپیه ماشه و سایر عناصر بصری همراه با تجربه ملموس بازیگری برای تماشاگران به روی صحنه خواهد رفت.

شاید پس از دیدن این نمایش دیگر کفش‌هایتان نخواهند که با شما همقدم شوند. پس آماده باشید تا پا برهنه به خانه‌تان برگردید.

گفتنی است، افتخار اجرای نمایش «لنگه کفش‌های سیبیلندرلا» به پاس یک عمر تلاش صادقانه زنده یاد مرتضی احمدی در حوزه مطالعات فرهنگ عامه و بیان شیوا و روشن صدای کوچه تقدیم به این هنرمند مردمی می‌شود.

علاقمندان برای تماشای نمایش «لنگه کفش‌های سیبیلندرلا» می‌توانند از طریق سایت تیوال اقدام به خرید بلیت کنند.

