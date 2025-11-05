به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، نشست هم‌اندیشی دبیرکل نهاد با ۳۵ نفر از اساتید علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های تهران، شامگاه سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه، با حضور جمعی از مدیران ارشد نهاد در هتل نور حیات برگزار شد.

آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به اهداف برگزاری این نشست گفت: افزایش تعامل نهاد با جامعه دانشگاهی، دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اساتید درباره نقشه راه جدید نهاد، و بهره‌گیری از بازخورد آنان نسبت به عملکرد تیم مدیریتی جدید از مهم‌ترین اهداف این نشست است.

وی با تأکید بر اینکه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همواره با چالش‌هایی در زمینه مدیریت منابع انسانی و مالی مواجه بوده است، افزود: با وجود تمام محدودیت‌ها، افق‌های تازه‌ای برای تحول در کتابخانه‌های عمومی ترسیم شده که با جدیت دنبال می‌شود.

دبیرکل نهاد با اشاره به بازتعریف سیاست‌های اجرایی نهاد گفت: سیاست‌های جدیدی در دست اجراست که بخش مهمی از آن در نشان «هم‌خوان» منعکس شده است. رویکرد ما حرکت گام‌به‌گام، بلندمدت و مبتنی بر برنامه‌ریزی دقیق است. کتابداران باید آموزش ببینند تا به مربیانی حرفه‌ای، خلاق و الهام‌بخش تبدیل شوند، زیرا بسیاری از آنان پس از فارغ‌التحصیلی از آموزش‌های به‌روز فاصله گرفته‌اند.

وی همچنین از توجه ویژه نهاد به مجموعه‌سازی منابع کتابخانه‌ها خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۴ تا کنون حدود یک‌میلیون و دویست هزار نسخه کتاب، بر اساس نیاز و پیشنهاد کتابداران و با توجه به شرایط فرهنگی و بومی هر منطقه، خریداری شده است.

نظربلند در پایان با اشاره به اقدامات نهاد در حوزه تحول دیجیتال گفت: در زمینه داده‌محوری در تصمیم‌گیری‌ها و بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای معرفی و پیشنهاد کتاب به جستجوگران، گام‌های مؤثری برداشته شده است. با اجرای این برنامه‌ها آینده نهاد را روشن می‌بینم.

پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست نیز در قالب کارگروه‌های تخصصی بررسی و پیگیری خواهد شد. از اساتید محترم دعوت می‌کنیم، تغییرات نهاد را از نزدیک مشاهده کنند، نقد کنند و ما را در مسیر رشد و اصلاح همراهی کنند.

نشان «هم‌خوان»، اعلامیه مسیر راه کتابخانه‌های عمومی ایران

سیامک محبوب؛ معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتاب‌خوانی نهاد، نیز به‌عنوان دبیر سی‌وسومین دوره هفته کتاب، به تشریح اهداف و برنامه‌های دوره جدید مدیریتی نهاد پرداخت و اظهار کرد: مدیران جدید نهاد آمده‌اند تا کتابخانه عمومی را به‌معنای واقعی آن اداره کنند. در این مسیر، هدف اصلی ما راه‌اندازی کتابخانه عمومی نسل چهارم است و تلاش داریم با اجرای بازطراحی‌های نوین به این هدف دست یابیم.

وی طراحی و اجرای نشان «هم‌خوان» را یکی از پیشران‌های تحقق این هدف دانست و توضیح داد: این نشان تأکید می‌کند که کتابخانه دیگر صرفا محلی برای امانت کتاب نیست، بلکه با تعریف ۱۲ نشان فرعی، نقشه راه کتابخانه‌های عمومی ایران را ترسیم می‌کند. از جمله این نشان‌ها می‌توان به نشان خدمت به کودکان، نوجوانان، سالمندان، گروه‌های خاص، آموزش کاربران، کتابخانه سیار، حامیان کتابخانه، مروج کتاب، ترویج کتابخانه و کتابخانه عمومی ارزش‌آفرین اشاره کرد که هر یک بر حوزه‌ای از خدمات فرهنگی و اجتماعی تمرکز دارند.

محبوب افزود: فرایند داوری این نشان‌ها توسط ۹۹ نفر از کتابداران سراسر کشور انجام خواهد شد و تاکنون بیش از ۴۲۱۵ پرونده برای بررسی دریافت شده است.

در ادامه، اساتید علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های تهران نیز به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود درباره ارتقای عملکرد نهاد، گسترش تعامل با دانشگاه‌ها و بهبود خدمات کتابخانه‌های عمومی پرداختند.

انتهای پیام/