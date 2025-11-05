کامران فانی در بیمارستان بستری شد

فروزنده اربابی، عضو بنیاد بین‌المللی مولانا، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تأیید این خبر و ابراز نگرانی از وضعیت جسمی کامران فانی، پژوهشگر و کتابشناس گفت: آقای فانی پس از انتقال از کرج به تهران در بیمارستان سینا بستری شد، اما متاسفانه وضعیت جسمی او از همان ابتدا ناپایدار بود و پس از ترخیص زودهنگام، دوباره دچار مشکل شد و به همان بیمارستان بازگردانده شد.

او گفت: فانی با ضعف شدید جسمانی، سوءتغذیه و بی‌قراری بستری شد و در طول بستری اول، رو به بهبود رفت اما همچنان در بیهوشی نسبی به‌سر می‌برد. پس از مرخصی، او به یکی از خانه‌های سالمندان منتقل شد، اما وضعیت او در آن‌جا هم مطلوب نبود و دوباره به دلیل عفونت و سرماخوردگی به بیمارستان سینا بازگردانده شد.

اربابی افزود: من شخصاً پیگیر درمان استاد فانی بودم و حتی بسیاری از اقلام مورد نیاز او، از دارو گرفته تا مواد غذایی و وسایل بهداشتی را تهیه کردم. متاسفانه در این مدت هیچ مقام مسئولی به عیادت او نیامده و تنها پرستار خصوصی‌اش با صداقت و فداکاری مراقبت می‌کند.

او ادامه داد: در شرایط فعلی نفس کشیدن استاد بهتر شده و مقدار کمی مایعات دریافت می‌کند، اما با توجه به کهولت سن و وضعیت عمومی، نیازمند مراقبت تخصصی مداوم است. من از مسئولان وزارت بهداشت انتظار دارم رسیدگی ویژه‌ای برای درمان این استاد بزرگ انجام دهند.

اربابی با اشاره به خدمات فرهنگی فانی گفت: کامران فانی از سرمایه‌های فکری و فرهنگی ایران است. کتابخانه ملی و دانشنامه‌های معتبر ایران حاصل سال‌ها تلاش اوست. سزاوار نیست چنین شخصیتی بدون حمایت ویژه در بیمارستان رها شود. جا دارد وزیر بهداشت و حتی رئیس‌جمهور شخصاً از او عیادت کنند و اطمینان دهند تا زمانی که بهبود کامل نیافته، از بیمارستان مرخص نخواهد شد.

او تاکید کرد: استاد فانی نه تنها متعلق به خانواده خود، بلکه به همه ما تعلق دارد. او بخشی از حافظه فرهنگی ایران است. انتظار می‌رود وزارت بهداشت، وزارت ارشاد و نهادهای فرهنگی کشور با مسئولیت و احترام بیشتری نسبت به او رفتار کنند. کمترین وظیفه ما این است که از او تا بهبودی کامل حمایت کنیم.

