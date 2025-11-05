خبرگزاری کار ایران
برپایی آیین یادبود «سعید مظفری» در خانه هنرمندان ایران

برپایی آیین یادبود «سعید مظفری» در خانه هنرمندان ایران
آیین یادبود زنده‌یاد «سعید مظفری» دوبلور و صداپیشه فقید در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، این آیین با عنوان «یادبود پیشکسوت بزرگ دوبلاژ ایران استاد سعید مظفری» توسط انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم ایران برگزار می‌شود.

سعید مظفری ـ دوبلور و مدیر دوبلاژ، سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ پس از طی یک دوره بیماری،  در سن ۸۳ سالگی درگذشت.

این مراسم با حضور اهالی هنر دوبله و شخصیت‌های فرهنگی، ساعت ۱۶ تا ۱۸ جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

