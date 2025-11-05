به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سوره، با پایان مرحلهٔ ارزیابی آثار ارسالی به نخستین فراخوان حمایت از تولید فیلم کوتاه در مرکز فیلم جوان سوره، اسامی راه‌یافتگان به مرحلهٔ بعدی این فراخوان، اعلام شد.

در فراخوان «وطن؛ پناهگاه» که با هدف شناسایی و حمایت از فیلم‌سازان و فیلمنامه‌نویسان خلاق برگزار شد، در مجموع ۲۸۳اثر به دبیرخانه ارسال شد. پس از ارزیابی تخصصی آثار، ۴۴فیلمنامه به عنوان آثار منتخبِ مرحلهٔ نخست، به داوری راه یافتند که از میان آن‌ها، ۸ فیلمنامه برای ارائه در جلسهٔ مصاحبهٔ حضوری انتخاب شده‌اند.

تائید نهایی آثار منتخب برای حمایت، منوط به پذیرش در مصاحبهٔ حضوری است.

اسامی فیلمنامه‌های راه‌یافته، به ترتیب حروف الفبا، بدین شرح است:

1. «آسمان آبی اینجا» | نویسنده و کارگردان: مهتاب شیخ‌انصاری

2. «اسب‌هایی که در من شیهه می‌کشند» | نویسنده: فارس باقری، کارگردان: مهدی سهرابی

3. «شکارچی» | نویسنده و کارگردان: امیرحسین مهماندوست

4. «شمارۀ دخترم» | نویسنده و کارگردان: محمدتقی شفاه

5. «قتلگاه» | نویسنده و کارگردان: سید امیر حمزه جوادی

6. «کادوی علی» | نویسنده: سجاد معینی، علیرضا امامی نیا،عرفان غلامی، کارگردان: سجاد معینی نجف‌آبادی

7. «مُسَکّن» | نویسنده: حمید چمنی، کارگردان: لیدا صادقی

8. «نقطۀ صفر صدا» | نویسنده و کارگردان: فاطمه صداقت‌پور

هدف از برگزاری این فراخوان، حمایت از ایده‌های نو، تقویت جریان تولید فیلم کوتاه با مضامین ملی و انسانی و شناسایی استعدادهای تازه در عرصهٔ سینمای ایران عنوان شده است.

فراخوان دوم از سلسله فراخوان‌های حمایت از تولید فیلم کوتاه مرکز فیلم جوان سوره در تاریخ ۲۴ آبان منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/