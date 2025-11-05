به گزارش ایلنا، مهرداد فلاح پس از نمایشگاه خود در شهر وین اتریش، با ده اثر از نقاشی‌خط‌هایش راهی ویرجینیای آمریکا می‌شود تا در کنار دو هنرمند دیگر، «نجوای پارسی» را در گالری آریان (Pars Place)، ویرجینیا سر دهد.

در نمایشگاه «Persian Whispers (نجوای پارسی)» که با حضور سه هنرمند ایرانی، مهرداد فلاح، حمید هادی‌نژاد و گلناز شوال‌منش، از ۱۶ نوامبر تا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آبان تا ۲۳ آذر ۱۴۰۴) در The Aryan Gallery واقع در مجموعه Pars Place برگزار می‌شود، وجه تازه‌ای از هنر معاصر ایرانی به نمایش درخواهد آمد و در گفت‌وگویی میان سنت و امروز، روایت‌های شخصی و تجربه‌های فرمی این سه هنرمند با نگاهی معاصر پیشِ روی مخاطب قرار می‌گیرد.

مهرداد فلاح درباره جزئیات نمایشگاه خود و دو هنرمند دیگر گفت: «من در این نمایشگاه ده اثر از مجموعه‌های «شیرها»، «خروس‌ها» و خط‌نوشته‌های قرآنیِ خود به نمایش خواهم گذاشت. این دومین نمایشگاه من در کشور آمریکا است؛ نمایشگاه قبلی‌ام در گالری سیحون واشنگتن برگزار شد و این بار به همراه آقای هادی‌نژاد و خانم شوال‌منش با کیوریتوریِ آقای مهدی روحانی آثار خود را در گالری آریان واقع در ویرجینیا به نمایش خواهیم گذاشت.»

فلاح درباره عنوان این نمایشگاه و رویکرد بصری خود افزود: «نجوای پارسی برای من صدایی آرام اما پرطنین است؛ صدایی که از دل خط و نقش می‌آید و وادارم می‌کند از طریق پیوندهای نقاشی‌خط و فیگور با رنگ‌پردازیِ معاصر، میان سنت و امروز پلی زنده بسازم. در این نمایشگاه کنار آقای هادی‌نژاد و خانم شوال‌منش، هر کدام بخشی از همین صدا را روایت می‌کنیم؛ هادی‌نژاد با ضرباهنگ پرانرژیِ رنگ و بافت، و خانم شوال‌منش با بازخوانیِ دقیق نگارگری، و من با خطی که کم‌کم به پیکره بدل می‌شود؛ از شیر و خروس تا دعاهایی که شکل می‌گیرند. کوشیده‌ایم تماشاگر را به گفت‌وگویی بی‌هیاهو دعوت کنیم؛ گفت‌وگویی که نه در نوستالژی می‌ماند و نه از ریشه‌ها می‌بُرد. امید دارم این نجوا در سکوت گالری شنیده شود و هر تماشاگر، روایتِ شخصیِ خود را از هنر امروز ایران پیدا کند.»

فلاح که اخیراً از ۱۲ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ نمایشگاه موفقی را در مرکز فرهنگی اتو-ماوِر (Otto-Mauer-Zentrum) شهر وین، پایتخت اتریش، برگزار کرد، درباره بازخورد آن نمایشگاه نزد بینندگان اروپایی بیان کرد: «نمایشگاه وین بسیار پربیننده بود و به‌دلیل استقبال بالای مخاطبان یک هفته نیز تمدید شد. در آن نمایشگاه هشت اثر از ۱۴ اثری که به نمایش گذاشته بودم به فروش رفت. مخاطبان هنر در اروپا بسیار مشتاق و عمیق هستند و خصوصاً برایشان جالب بود که این رویداد بر ظرافت‌های تصویریِ فرهنگ ایرانی تکیه داشت.»

مهرداد فلاح، متولد ۱۳۵۴ در تهران، در خانواده‌ای سنتی رشد کرد و نزد دایی‌اش صادق تبریزی—از پیشگامان مکتب سقاخانه—تعلیم دید و خیلی زود به شاگرد برگزیده او بدل شد. ورود حرفه‌ای‌اش به صحنه هنر به سال ۱۳۷۷ و نمایش آثار نقاشیِ پشت‌شیشه در گالری ۶۶ بازمی‌گردد و از آن پس شش نمایشگاه انفرادی برپا کرده که نمایش «شیر با خط» در آرت‌سنتر (۱۳۹۴) بازتاب گسترده‌ای یافت. زبان تصویری فلاح پیوندی از نقاشی‌خط و نمادپردازی ایرانی است؛ مجموعه‌های شاخصش چون «شیرها»، «خروس» و «عجایب‌المخلوقات» شناخته شده‌اند و بسیاری او را از ادامه‌دهندگان و احیاگران رویکرد سقاخانه می‌دانند. آثارش در چهار حراج مختلف—از جمله فروش ۱۸۷ میلیون تومان در بیست‌ویکمین حراج تهران در مهر ۱۴۰۳—همه بالاتر از برآورد اولیه چکش خورده و در ایران، انگلستان، اتریش، سوئیس، ایتالیا، بلاروس، قبرس، ترکیه، آمریکا (واشنگتن) و دبی به نمایش درآمده است.

گلناز (مهناز) شوال‌منش، متولد ۱۳۶۸، دانش‌آموخته هنرستان تجسمی دختران، هنرستان کمال‌الملک و دانشگاه سوره است و بیش از پانزده سال در حوزه‌های نقاشی، نگارگری و خوشنویسی کار و پژوهش کرده است. محور کار او مواجهه انتقادی و خلاق میان سنت نگارگری و زبان نقاشی معاصر است؛ تلاشی که در پروژه «انهدام سنت» صورت‌بندی شده و بر این ایده تکیه دارد که پس از ورود مدرنیسم، معنای هنر کهن تنها از مسیر بازخوانی و تفسیر دوباره دست‌یافتنی است.

حمید هادی‌نژاد، نقاش معاصرِ زاده کرمانشاه، آموزش هنری را در هنرستان تجسمی پسران تهران زیر نظر استادانی چون غلامحسین نامی آغاز کرد و سپس در رشته نقاشی در دانشگاه آزاد ادامه داد. او نخستین نمایشگاه انفرادی‌اش را در سال ۱۳۶۸ در گالری افرند برگزار کرد. هادی‌نژاد پس از فارغ‌التحصیلی به آلمان مهاجرت کرد، به انجمن نقاشان برلین پیوست و از سال ۲۰۰۱ هشت اثرش به‌طور دائمی در گالری اکسپرسیونیست‌های آلمان قرار گرفته است.

