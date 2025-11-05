اعلام اسامی آثار کوتاه داستانی نهمین جشنواره فیلم شهر
اسامی ۵۸ فیلم کوتاه داستانی راهیافته به نهمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات جشنواره، با اعلام دبیرخانه نهمین جشنواره فیلم بینالمللی فیلم شهر، اسامی ۵۸ فیلم کوتاه داستانی راهیافته به این دوره جشنواره، به شرح زیر است:
۱ـ «استراتوسفر» به کارگردانی و تهیهکنندگی محمد پوینده، ۲ـ «ایستگاه هشت» به کارگردانی علی اینانلو و تهیهکنندگی مجتبی احمدی، ۳ـ «اینجا» به کارگردانی حمید قدرتی و تهیهکنندگی یوحنا حکیمی، ۴ـ «آپاترید» به کارگردانی سیدمحمد حسین حسینی و تهیهکنندگی محمد گودرزی، ۵ـ «بچه خوان» به کارگردانی اسماعیل عظیمی و تهیهکنندگی علیاصغر سلطانینژاد، ۶ـ «بچههای امید» به کارگردانی و تهیهکنندگی احسان طالبی، ۷ـ «به مقصد رسیدید» به کارگردانی و تهیهکنندگی طاها دولت آبادی، ۸ـ «بیتا» به کارگردانی دانیال رحیمی کاشانی و تهیهکنندگی انجمن سینمای جوانان ایران، ۹ـ «پیرمرد» به کارگردانی علی الهیاری و تهیهکنندگی فریبا عظیمزاده و علی الهیاری، ۱۰ـ «تا تهران» به کارگردانی پریا معظمی و تهیهکنندگی سهیل پریانی، ۱۱ـ «تعقیب» به کارگردانی و تهیهکنندگی کیارش شیراوند، ۱۲ـ «تمرین» به کارگردانی سجاد دهنوی و تهیهکنندگی بابک پاکجامه، ۱۳ـ «تنها کنار هم» به کارگردانی امید میرزایی و تهیهکنندگی سعید خانی، ۱۴ـ «جای خالی» به کارگردانی احمد حیدریان و تهیهکنندگی محدثه پیرهادی، ۱۵ـ «جوجه رنگی» به کارگردانی فرید حاجی و تهیهکنندگی حسین کاکاوند، ۱۶ـ «چمدان» به کارگردانی اکو زندکریمی و تهیهکنندگی فریبا عرب، ۱۷ـ «چند قدم دورتر» به کارگردانی حمیدرضا کردسیجانی و تهیهکنندگی راحله خالدی، ۱۸ـ «خرده سیاره» به کارگردانی احسان شادمانی و تهیهکنندگی لیلا بهارکیا، ۱۹ـ «خونه ما هم دزد اومده» به کارگردانی محمدنبی طالبی ـ تهیهشده در باشگاه فیلم سوره، ۲۰ـ «دزد» به کارگردانی سید میثم هاشمی و تهیهکنندگی سیدعلی هاشمی، ۲۱ـ «دکارت» به کارگردانی و تهیهکنندگی مهرداد عزیزی پارسا، ۲۲ـ «دوزندگی سپیده» به کارگردانی و تهیهکنندگی سها نیاستی ، ۲۳ـ «راعون» به کارگردانی مسعود دهنوی و تهیهکنندگی حسین رستمپور، ۲۴ـ «رنجش» به کارگردانی توحید علیبلندی و تهیهکنندگی محسن مومنی، ۲۵ «روزی بدون مرگ» به کارگردانی و تهیهکنندگی علیاصغر سلطانی، ۲۶ ـ «زارزن» به کارگردانی و تهیهکنندگی حامد قاسمی، ۲۷ـ «ژان» به کارگردانی برهان احمدی و لیلا باغپیرا و تهیهکنندگی برهان احمدی و ماهر حسن، ۲۸ـ «سکوت جهان» به کارگردانی و تهیهکنندگی امیرحسین مهماندوست، ۲۹ـ «سل» به کارگردانی سجاد معارفی و تهیهکنندگی فاطمهسادات حسینی، ۳۰ـ «سلفی با ردپا» به کارگردانی و تهیهکنندگی ماریا ترشیزی، ۳۱ـ «سمج» به کارگردانی اسماعیل عظیمی و تهیهکنندگی علیاصغر سلطانینژاد، ۳۲ـ «شاسی بلند بافرهنگ» به کارگردانی و تهیهکنندگی علی اینانلو، ۳۳ـ «شانتاژ» به کارگردانی محمد امجد حسینی و تهیهکنندگی کسرا قنبری، ۳۴ـ «شیرینی» به کارگردانی و تهیهکنندگی داریوش احمدی، ۳۵ـ «فردا شکل امروز نیست» به کارگردانی و تهیهکنندگی سیدمهدی کرباسی، ۳۶ـ «کندو» به کارگردانی مرضیه کمالوندی و تهیهکنندگی مریم شعبانیان، ۳۷ـ «کودکان کاغذی» به کارگردانی مصطفی کشاورز و تهیهکنندگی مهدی کشاورز، ۳۸ـ «گربه ماهی» به کارگردانی و تهیهکنندگی امیرحسین مهماندوست، ۳۹ـ «گیاهخوار» به کارگردانی مرتضی آقاجانی و تهیهکنندگی انجمن سینمای جوانان ایران، ۴۰ـ «لایو استایل» به کارگردانی و تهیهکنندگی محمد برزویی، ۴۱ـ «مانکن» به کارگردانی سیدحمید کرمانی و تهیهکنندگی ابوالفضل کرمی، ۴۲ـ «مدیر مدرسه» به کارگردانی میکائیل دیانی و تهیهکنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی، ۴۳ـ «مرد آویزان» به کارگردانی و تهیهکنندگی رضا اصغرزاده جلودار، ۴۴ـ «مردی با دو سایه» به کارگردانی و تهیهکنندگی بهنام نجمالدین، ۴۵ـ «معارفه» به کارگردانی و تهیهکنندگی مهدی میرباقری، ۴۶ـ «منتکشی» به کارگردانی هادی نعمتاللهی و تهیهکنندگی محدثه پیرهادی، ۴۷ـ «مهمان» به کارگردانی مهتاب ابراهیمی و تهیهکنندگی سعید نجاتی، ۴۸ـ «ناکجا» به کارگردانی عرفان پارساپور و تهیهکنندگی سارا کیوان، ۴۹ ـ «نرموک» به کارگردانی غزل ذوقینیا و تهیهکنندگی امیراطهر سهیلی، ۵۰ـ «نقاشی با ملودی» به کارگردانی و تهیهکنندگی علی الهیاری، ۵۱ـ «نهست» به کارگردانی حسین زینعلیپور و فارس باقری و تهیهکنندگی حسین زینعلیپور، ۵۲ـ «وقت اضافه» به کارگردانی و تهیهکنندگی مهدی نجفی، ۵۳ـ «اتوبوس» به کارگردانی صادق قاسمی و تهیهکنندگی علیاصغر خلج، ۵۴ـ «آن سوی کوچهها» به کارگردانی نوید زارع و تهیهکنندگی سیروان تخت فیروزه و نیشتمان صالحی، ۵۵ـ «آنارشی» به کارگردانی مجید کاظمی و تهیهکنندگی رهام رسولی و مجید کاظمی، ۵۶ـ «انسان» به کارگردانی وتهیهکنندگی محمد پوستیندوز، ۵۷ـ «ایپک» به کارگردانی و تهیهکنندگی مریم فرهادی، ۵۸ـ «بنت الشلبیه» به کارگردانی سارو حیدری.
نهمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری، از ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ملت و اختتامیه جشنواره ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار خواهد شد.