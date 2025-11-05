مدیران جشنواره ملی فیلم و تئاتر «لوتوس» معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره ملی فیلم و تئاتر «لوتوس»، طی احکامی از سوی مازیار رضاخانی دبیر جشنواره ملی فیلم و تئاتر «لوتوس»، جمعی از مدیران این رویداد منصوب شدند.

بر اساس این احکام، کیانوش غریب‌پور به عنوان مدیر هنری، امین بنیاب به عنوان مدیر خانه جشنواره، محمد دشتگلی به عنوان مدیر بخش تئاتر، فرنوش آبا به عنوان مدیر ارتباطات و رکسانا قهقرایی به عنوان مدیر روابط عمومی این رویداد را در نخستین دوره برگزاری آن همراهی می‌کنند.

جشنواره «لوتوس» نخستین جشنواره ملی با موضوع توانمندسازی زنان است و با هدف قدردانی از هنرمندان زن و نیز مردانی که در آثار خود به مسائل زنان جامعه پرداخته‌اند، طراحی شده است.

آخرین مهلت ارسال اثر به این رویداد ۲۰ آبان از طریق سایت جشنواره به نشانی www. lotusfestival. ir اعلام شده است.

انتهای پیام/