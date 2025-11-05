مستند «نام جاوید وطن» آماده نمایش شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای اوج، مستند «نام جاوید وطن» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین همایونفر با پایان یافتن مرحله صداگذاری توسط محمدحسین ابراهیمی، در آستانه آماده‌سازی نهایی برای شرکت در نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینما حقیقت» قرار گرفته است.

این مستند که محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است، به روایت تلاش‌های سیدعلی میرفتاح، هنرمند نقاش، در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران با رژیم صهیونیستی می‌پردازد.

مستند «نام جاوید وطن» که پیش‌تر مراحل فنی خود را پشت سر گذاشته، پس از تکمیل فرآیند پس‌تولید آماده حضور و نمایش در نوزدهمین جشنواره سینما حقیقت خواهد شد.

