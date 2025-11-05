میراث آبای کونانبایاولی در دانشگاه فارابی بررسی شد؛
تأکید بر پیوندهای ادبی قزاقستان و ایران
ششمین کنفرانس علمی بینالمللی «میراث خلاق و آموزههای آبای کونانبایاولی» در کتابخانه فارابی دانشگاه ملی فارابی قزاقستان در آلماتی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این رویداد، که به دو صورت حضوری و آنلاین با حضور دانشمندان و پژوهشگران برجسته داخلی و خارجی برگزار شد، به بررسی عمیق آموزههای این شاعر و متفکر قزاق پرداختند.
مدیریت کنفرانس بر عهده لیلا ژوماتایونا موسالی بود و مراسم با سخنرانی افتتاحیه مارغولان قاسماولی ابراهیموف، معاون امور علمی و نوآوری دانشگاه، آغاز شد که بر اهمیت این هماندیشی تأکید کرد.
در بخش علمی، سخنرانان به ابعاد مختلفی از میراث آبای پرداختند. ژانغارا دادبایف، مدیر مؤسسه تحقیقات علمی آبای، آموزههای او را «ارزشی معنوی و گرانبهاتر از طلا» خواند و به تحلیل جایگاه آن در معنویت قزاق پرداخت.
داندای اسحاقاولی، پژوهشگر برجسته، موضوع «میراث آبای و انرژی کلام» را بررسی کرد و قدرت زبانی و فلسفی آثار این شاعر را تبیین کرد.
قانسیئت عبدزولی، دیدگاههای فلسفی آبای درباره زندگی، مرگ، سرنوشت و زمان را در چارچوب شعر معروف «جوان پیر میشود، نیستی زاده میشود...» تحلیل کرد.
آبای؛ نماد تبادل ادبی ایران و قزاقستان
حسین آقازاده وابسته فرهنگی و رئیس مرکز فرهنگی ایران در آلماتی ضمن پرمحتوا خواندن کنفرانس، خاطرنشان کرد که میراث آبای نه تنها برای مردم قزاق، بلکه برای ایرانیان نیز از اهمیت معنوی ویژهای برخوردار است.
وی، آبای را نماد تبادل ادبی دو کشور خواند و بر حمایت مرکز فرهنگی ایران از این روند تأکید کرد. وی به ترجمههای موفق فارسی آثار آبای از جمله: رمان «راه آبای» اثر مختار عوضاف، ترجمه نازلی اصغرزاده و «سخنان حکیمانه» (قارا سوزدر) و اشعار آبای، ترجمه محمدحاجی شادکام اشاره کرد. ایشان این ترجمهها را «نمونه بارزی از رساندن اندیشه، روح و فلسفه عمیق آبای به خواننده ایرانی، گویی که آبای به زبان فارسی سخن گفته است» توصیف کرد.
همزمان با این کنفرانس، نمایشگاه ویژهای با عنوان «آثار آبای به زبان فارسی» به همت مرکز فرهنگی ایران برپا شد. در این نمایشگاه، ترجمههای فارسی آثار آبای و همچنین آثار محمدحاجی شادکام (قزاق ایرانی) به نمایش درآمد.
در اقدامی نمادین و در راستای تقویت روابط فرهنگی، حسین آقازاده تصویری از تندیس نصبشده آبای قونابایف در سالن مشاهیر کتابخانه ملی ایران را به رئیس مرکز آبایشناسی دانشگاه فارابی اهدا کرد که این هدیه با استقبال شرکتکنندگان مواجه شد.
این رویداد علمی با اجرای هنرمندانه دانشجویان دانشگاه فارابی خاتمه یافت. آنها با اجرای اشعار و ترانههای آبای و آثاری تقدیم شده به این شاعر، حال و هوای معنوی خاصی به کنفرانس بخشیدند.
در مجموع، شرکتکنندگان این کنفرانس را در سطح بالایی ارزیابی کرده و آن را فرصتی مغتنم برای تبادل نظر و دستیابی به درک جدیدی از فلسفه آبای و جایگاه رفیع آن در تمدن منطقه ای دانستند.