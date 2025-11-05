«شب ناصر» در خانه سینما برگزار میشود
انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران در پاسداشت یاد و میراث زندهیاد ناصر تقوایی، رویدادی فرهنگی با عنوان «شب ناصر» را با همکاری خانه سینما برگزار میکند.
به گزارش ایلنا، این رویداد روز شنبه، ۱۷ آبانماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۶ در خانه سینما شماره یک برگزار میشود که به نمایش و گفتوگو پیرامون سه فیلم مستند کمتر دیدهشده از ناصر تقوایی اختصاص دارد.
در بخش نخست، مستندهای «پیش»، «موسیقی جنوب» و «آرایشگاه آفتاب» به نمایش درمیآیند. در کنار آن نشستهایی با محور بررسی جنبههای هنری، اجتماعی و فرهنگی آثار مستند تقوایی برگزار خواهد شد.
در این نشستها، مهوش شیخالاسلامی کارگردان و پژوهشگر سینما،
دکتر حاتم قادری استاد علوم سیاسی و اندیشه اجتماعی، محسن شریفیان نوازنده آهنگساز و پژوهشگر موسیقی نواحی جنوب و محمدعلی نجفپور آهنگساز و پژوهشگر موسیقی نواحی دربارهی جایگاه تقوایی در سینمای مستند و تأثیر نگاه او بر روایتهای فرهنگی ایران سخن خواهند گفت.
سعید قطبیزاده نویسنده و منتقد سینما نیز میزبانی این نشستها را بر عهده دارد.
این رویداد بخشی از برنامههای انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران برای بازخوانی آثار ماندگار مستندسازان شاخص کشور است.
حضور برای علاقهمندان آزاد و رایگان است.