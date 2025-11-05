خبرگزاری کار ایران
انتخابات هیات مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران برگزار شد

انتخابات هیات مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران برگزار شد
با حضور اکثریت اعضا و برگزاری انتخابات، اعضای هیات مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران انتخاب شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، جلسه مجمع عمومی و انتخابات انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران بعدازظهر روز گذشته سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضا در سالن سیف‌الله داد خانه سینما برگزار شد.

در ابتدای این جلسه‌ محسن بیگ آقا به عنوان رئیس، مهیار جوادی‌فر به عنوان نایب رئیس، ناصر سهرابی به عنوان منشی و همچنین محمدامیر جلالی و عدنان شاه طلایی به عنوان ناظر هیات رئیسه مجمع عمومی با شرط عدم شرکت در انتخابات این دوره، از سوی اعضا معرفی شدند و همراه با خانم مولوی نماینده وزارت کار روی سن رفتند تا گزارش هیات مدیره انجمن را بررسی کنند.

پس از آن جعفر گودرزی رئیس، ذبیح رحمانی بازرس و رضا صائمی خزانه‌دار انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران گزارش عملکرد هیات مدیره طی دو سال اخیر را ارائه دادند.

در ادامه با رای قاطع حضار تعیین مبلغ حق عضویت به هیات مدیره تفویض اختیار شد.

پس از آن حسین گیتی، احمد شاهوند، حسام فروزان، محسن سلیمانی‌فاخر، جعفر گودرزی، مازیار معاونی، بهمن عبدالهی، محمدرضا فهمیزی، ذبیح‌الله رحمانی، امیر فرض‌الهی، محمدرضا لطفی، رضا صائمی، نغمه دانش آشتیانی، پریسا ساسانی و کامران ملکی به عنوان نامزدهای هیات مدیره و بابک جوادی، شبنم میرزین‌العابدین، محمد شریعت‌پناه، محمدصالح حجت‌الاسلامی و مهیار جوادی‌فر به عنوان نامزدهای بازرس جملاتی کوتاه، پیشنهادات و برنامه‌های خود را بیان کردند.

در ادامه رای‌گیری انجام شد و پس از شمارش آرا اعضای هیات مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران انتخاب شدند.

بر این اساس جعفر گودرزی با ۷۷ رای، کامران ملکی با ۶۴ رای، محمدرضا لطفی با ۵۷ رای، ذبیح‌الله رحمانی با ۵۶ رای و رضا صائمی با ۴۷ رای به عنوان اعضای اصلی و بهمن عبداللهی با ۴۳ رای و نغمه دانش آشتیانی با ۳۰ رای به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.

همچنین مهیار جوادی‌فر با ۳۹ رای به عنوان بازرس و شبنم میرزین‌العابدین با ۳۴ رای به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

در اولین جلسه هیات مدیره جدید رئیس، نایب رئیس،خزانه‌دار، دبیر و سخنگوی انجمن انتخاب و معرفی خواهند شد.

