اجرای هنرمند ایرانی در قلب پاریس با روایتی از عشق ایرانی؛
آریا عظیمینژاد، «عشق در گذر دوران» را در پاریس روی صحنه برد
آریا عظیمینژاد، آهنگساز ایرانی، با اجرای پرفورمنس موزیکال «عشق در گذر دوران» در سالن تئاتر ایفل پاریس، روایت تازهای از عشق در فرهنگ و ادبیات ایران را برای مخاطبان فرانسوی به صحنه برد.
به گزارش ایلنا، آریا عظیمینژاد با اجرای پرفورمنس موزیکال «عشق در گذر دوران» در یک رویداد هنری در کشور فرانسه حضور یافت.
این اثر هنری که ترکیبی از موسیقی زنده، روایت ادبی و تصویرسازی صحنهای است نوعی از پرفرورمنس موزیکال است که با عنوان فرانسوی «L’amour à travers les époques» به زبان فرانسوی و مخصوص مخاطبان فرانسوی اجرا شده و با استقبال گسترده اهالی شهر پاریس همراه شد.
این نمایش، روایتی از مفهوم عشق در فرهنگ و ادبیات ایران بوده و در جریان آن اشعاری از حکیم ابوالقاسم فردوسی و عطار نیشابوری و همچنین داستانهای عاشقانه اساطیری و واقعی ایران به تصویر و روایت کشیده شد.
نمایش «عشق در گذر دوران» حاصل همکاری مشترک آریا عظیمینژاد و سهژنل بازیگر سینما و تئاتر فرانسوی بود که با طراحی و نویسندگی نیلوفر شادمهری روی صحنه رفت. عظیمینژاد در این نمایش اجرای زنده موسیقی را بر عهده داشت و ژنل نیز این نمایش را بر اساس ۷۰ فریم تصویر طراحی شده از سوی استودیو تصویرسازی «آینیاجی» کشور مالزی روایت کرد.
این نمایش بر روی صحنه سالن تئاتر ایفل و با تکمیل ظرفیت این سالن اجرا شد. سالن تئاتر ایفل یکی از سالنهای معتبر و خاطرهانگیز شهر پاریس است که هنرمندان سرشناسی چون ژان میشل ژار، ورونیک سانسون، مارک لاویوین، آرانیس موریست، رابی ویلیامز، کریستف مائه، جاستین ببر، و … در آن به اجرای برنامه پرداخته اند.