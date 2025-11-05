خبرگزاری کار ایران
مجموعه انیمیشن «شتر و آسیابان» در مراکش نمایش داده می‌شود

مجموعه انیمیشن «شتر و آسیابان» به کارگردانی عبدالله علیمراد، در بخش کودک جشنواره بین‌المللی فیلم‌های «مؤلف رباط» کشور مراکش برای کودکان و خانواده‌ها به نمایش درمی‌آید.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، این مجموعه شامل سه فیلم کوتاه انیمیشن با عنوان‌های «جایگزین»، «سپیدبالان» و «کشاورز و ربات» به کارگردانی عبدالله علیمراد، انیماتور پیش‌کسوت از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

مجموعه «شتر و آسیابان» نخستین بار در  بازار فیلم  هفتادوپنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کن در کشور فرانسه رونمایی و سپس به‌طور سراسری در این کشور اکران عمومی شد.

این اثر تاکنون چهار بار در جشنواره‌های معتبر کشور مراکش برای مخاطبان کودک و نوجوان به نمایش درآمده است؛ نخستین بار در بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم انیمیشن «مکنس» در سال ۱۴۰۱، سپس در جشنواره بین‌المللی فیلم مراکش با عنوان «سینما برای نوجوانان» در سال ۱۴۰۲، و بعد از آن در سومین جشنواره سینمای مستقل «کازابلانکا» در سال ۱۴۰۴.

اکنون نیز سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های «مؤلف رباط» از ۱۶ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۴ (۷ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵) در کشور مراکش برگزار خواهد شد.

