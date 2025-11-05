تبریز میزبان دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه «ایثار» شد

به گزارش ایلنا به نقل از امور ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار، دکتر یعقوب سلیمانی با قدردانی از همراهی و مشارکت مسئولین اجرایی استان آذربایجان شرقی و شورای شهر و شهرداری تبریز ابراز امیدواری کرد با تلاش همه مسئولان استانی و شهری، جشنواره ملی فیلم ایثار با بهترین کیفیت ممکن برگزار شود.

رییس دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثاراضافه کرد: امید است این جشنواره با ارتقای سطح بینش و آگاهی جامعه نسبت به ارزشهای معنوی فرهنگ ایثار و شهادت باعث تقویت همدلی اجتماعی و وفاق ملی شود.

وی معرفی شخصیت‌های برجسته و تاثیر گذار در حوزه جهاد و ایثار و کمک به تولید محتوا و توسعه‌ی آن، ایجاد بستر مناسب از طریق تبادل تجربیات ارزنده و تعامل میان سینماگران و صاحبنظران و متخصصان را از جمله اهداف جشنواره پیش رو عنوان کرد.

دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز از ۱۵ تا ۱۸ آذرماه درشهر تبریز برگزار می‌شود.

