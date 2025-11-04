خبرگزاری کار ایران
«مرگ معلق» روی صحنه می‌رود

«مرگ معلق» روی صحنه می‌رود
نمایش «مرگ معلق»؛ روایت زندگی تا مرگ عباس نعلبندیان در حالی روی صحنه می‌رود که بلیت‌های هفت شب نخست این اجرا طی یک ساعت به فروش رسیده است.

به گزارش ایلنا، کارگاه نمایش هیلاج با روایتی از زندگی تا مرگ عباس نعلبندیان با عنوان «مرگ معلق» به تهیه‌کنندگی اشکان درویشی، نویسندگی پویا شهرابی و کارگردانی مشترک احمد جعفری و سیمین بهفر افتتاح می‌شود. 

اولین اجرای «مرگ معلق» در کارگاه نمایش هیلاج که به تازگی تاسیس شده است، جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۲۰ با حضور اهالی فرهنگ و هنر روی صحنه می‌رود. 

 

 

