به گزارش ایلنا، کارگاه نمایش هیلاج با روایتی از زندگی تا مرگ عباس نعلبندیان با عنوان «مرگ معلق» به تهیه‌کنندگی اشکان درویشی، نویسندگی پویا شهرابی و کارگردانی مشترک احمد جعفری و سیمین بهفر افتتاح می‌شود.

اولین اجرای «مرگ معلق» در کارگاه نمایش هیلاج که به تازگی تاسیس شده است، جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۲۰ با حضور اهالی فرهنگ و هنر روی صحنه می‌رود.

