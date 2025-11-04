خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حکم دبیر جشنواره؛

قائم مقام دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت منصوب شد

قائم مقام دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت منصوب شد
کد خبر : 1709509
لینک کوتاه کپی شد.

با حکم دکتر جلال غفاری قدیر دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت ، دکتر محمدعلی شجاعی فرد به عنوان قائم مقام دبیر جشنواره معرفی و منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از کمیته روابط‌عمومی جشنواره، در بخشی از حکم دکتر جلال غفاری قدیر آمده است:

«نظر به تخصص،تعهد و تجارب ارزشمند شما در حوزه سینمای مقاومت و اهمیت فوق العاده این دوره از جشنواره فیلم مقاومت که به نام و یاد شهدای ارزشمند دفاع مقدس دوازده روزه مزین است،جنابعالی را که بحمدالله دارای روحیه تعامل و کار گروهی و جمعی هستید،به عنوان قائم مقام دبیر جشنواره معرفی و منصوب می نمایم.»

امیدوارم با بهره گیری از تمام توان و ظرفیت های موجود در اعتلای سینمای متعالی مقاومت موید و منصور باشید.

محمد علی شجاعی فرد  دارای مدرک دکترای ارتباطات و فارغ التحصیل تهیه کنندگی از دانشگاه صداوسیما می‌باشد. وی مستندساز، تهیه کننده و فعال فرهنگی می‌باشد که تهیه و تولید چندین مستند، فیلم کوتاه، برنامه تلویزیونی و مدیریت اجرایی چندین رویداد بزرگ ملی و بین المللی ، مدیریت اجرایی هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت و همکاری در تولید سریال  بچه مهندس ، تهیه کنندگی چند مینی سریال ، نظارت در چند پروژه سینمایی مثل خدای جنگ و آفتاب نیمه شب، در کارنامه هنری وی دیده می‌شود.

وی در هجدهمین دوره این جشنواره نیز به عنوان قائم مقام دبیرجشنواره معرفی و منصوب شده بود.

وی هم اکنون مدیریت مرکز علم و فناوری سینما و تلویزیون دانشکده هنر و رسانه شهید آوینی دانشگاه امام حسین علیه‌السلام را بر عهده دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ