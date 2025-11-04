با حکم دبیر جشنواره؛
قائم مقام دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت منصوب شد
با حکم دکتر جلال غفاری قدیر دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت ، دکتر محمدعلی شجاعی فرد به عنوان قائم مقام دبیر جشنواره معرفی و منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از کمیته روابطعمومی جشنواره، در بخشی از حکم دکتر جلال غفاری قدیر آمده است:
«نظر به تخصص،تعهد و تجارب ارزشمند شما در حوزه سینمای مقاومت و اهمیت فوق العاده این دوره از جشنواره فیلم مقاومت که به نام و یاد شهدای ارزشمند دفاع مقدس دوازده روزه مزین است،جنابعالی را که بحمدالله دارای روحیه تعامل و کار گروهی و جمعی هستید،به عنوان قائم مقام دبیر جشنواره معرفی و منصوب می نمایم.»
امیدوارم با بهره گیری از تمام توان و ظرفیت های موجود در اعتلای سینمای متعالی مقاومت موید و منصور باشید.
محمد علی شجاعی فرد دارای مدرک دکترای ارتباطات و فارغ التحصیل تهیه کنندگی از دانشگاه صداوسیما میباشد. وی مستندساز، تهیه کننده و فعال فرهنگی میباشد که تهیه و تولید چندین مستند، فیلم کوتاه، برنامه تلویزیونی و مدیریت اجرایی چندین رویداد بزرگ ملی و بین المللی ، مدیریت اجرایی هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت و همکاری در تولید سریال بچه مهندس ، تهیه کنندگی چند مینی سریال ، نظارت در چند پروژه سینمایی مثل خدای جنگ و آفتاب نیمه شب، در کارنامه هنری وی دیده میشود.
وی در هجدهمین دوره این جشنواره نیز به عنوان قائم مقام دبیرجشنواره معرفی و منصوب شده بود.
وی هم اکنون مدیریت مرکز علم و فناوری سینما و تلویزیون دانشکده هنر و رسانه شهید آوینی دانشگاه امام حسین علیهالسلام را بر عهده دارد.