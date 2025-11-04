«هزارتو» به واکاوی بیتصمیمی در مدیریت کشور میپردازد
برنامه اینترنتی «هزارتو» با اجرای محمدرضا دلاوری و حضور مدیران و تصمیمگیران فعلی و سابق کشور، به بررسی ریشههای بیتصمیمی در مدیریت اقتصادی و تاثیر کیفیت حکمرانی بر توسعه ملی میپردازد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رسانه تصویری عصر، ویژهبرنامه «هزارتو» با اجرای محمدرضا دلاوری در رسانه تصویری عصر پخش میشود.
این برنامه گفتوگویی عمیق در حوزه اقتصاد و حکمرانی است که تلاش دارد به پاسخ به این پرسش بپردازد که چرا در کشور تصمیمگیری مؤثر و بهموقع اتفاق نمیافتد؟
«هزارتو» با نگاهی تحلیلی، به واکاوی فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری در ساختار مدیریتی کشور میپردازد و تأثیر این روندها بر وضعیت اقتصادی و شاخصهای توسعه را بررسی میکند.
نخستین قسمت این برنامه میزبان داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم است که در رسانه تصویری عصر قابل تماشا است.