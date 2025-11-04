خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«هزارتو» به واکاوی بی‌تصمیمی در مدیریت کشور می‌پردازد

«هزارتو» به واکاوی بی‌تصمیمی در مدیریت کشور می‌پردازد
کد خبر : 1709305
لینک کوتاه کپی شد.

برنامه اینترنتی «هزارتو» با اجرای محمدرضا دلاوری و حضور مدیران و تصمیم‌گیران فعلی و سابق کشور، به بررسی ریشه‌های بی‌تصمیمی در مدیریت اقتصادی و تاثیر کیفیت حکمرانی بر توسعه ملی می‌پردازد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی رسانه تصویری عصر، ویژه‌برنامه «هزارتو» با اجرای محمدرضا دلاوری در رسانه تصویری عصر پخش می‌شود.

این برنامه گفت‌وگویی عمیق در حوزه اقتصاد و حکمرانی است که تلاش دارد به پاسخ به این پرسش بپردازد که چرا در کشور تصمیم‌گیری مؤثر و به‌موقع اتفاق نمی‌افتد؟

«هزارتو» با نگاهی تحلیلی، به واکاوی فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ساختار مدیریتی کشور می‌پردازد و تأثیر این روندها بر وضعیت اقتصادی و شاخص‌های توسعه را بررسی می‌کند.

نخستین قسمت این برنامه میزبان داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم است که در رسانه تصویری عصر قابل تماشا است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ