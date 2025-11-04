به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی در نشستی با مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی در آستانه برگزاری رویداد ملی «ایرانِ جان، خراسان جنوبیِ ایران»، با اشاره به رسالت رسانه ملی در توجه ویژه به استان‌های کشور ازجمله خراسان جنوبی، گفت: حق مردم برماست که در آنتن ملی به‌طور ویژه به مسائلشان توجه و ظرفیت‌های آن‌ها را در حوزه‌های مختلف معرفی کنیم.

وی افزود: آمار می‌گوید هم‌وطنان ما در خراسان جنوبی از جمله پایبندترین اقشار به ارزش‌ها و هویت دینی و ملی و حتی از وفادارترین مخاطبان رسانه ملی‌اند و سخن گفتن از ایشان و پرداختن به این استان کمترین کاری است که می‌توانیم برای ادای دین به مردم شهیدپرور و مؤمن استان انجام دهیم.

جبلی با اشاره به اهداف غایی و متعالی «ایران جان» که حرکت در مسیر هویت‌محوری و عدالت‌گستری است و منتج به پیشرفت می‌شود، از ظرفیت‌های قابل‌توجه، استعدادهای سرشار انسانی و مواهب طبیعی چون معادن خراسان جنوبی سخن گفت و اظهار کرد: تلاش می‌کنیم در هفته‌ای که به این استان اختصاص یافته و از 17 تا 23 آبان سرلوحه توجه شبکه‌های مختلف ملی، استانی و برون‌مرزی به موضوعات ملی خواهد بود، مسائل گوناگون این استان را در برنامه‌های مطالبه‌گری چون «ثریا»، «میز اقتصاد» و... پوشش دهیم.

وی از مد نظر قرار دادن دغدغه‌های نمایندگان استان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی در جریان این رویداد نیز خبر داد و گفت: حضور تاریخی رهبر معظم انقلاب در زلزله فردوس در سال 1346 نمونه تاریخی و قابل‌استنادی از توجه رهبر انقلاب به خراسان جنوبی و الهام بخش اردوهای جهادی است که این مهم نیز از نقاط جالب‌توجه و لازم به پردازش و روایت در برنامه‌هاست.

«ایران جان» و دمیده شدن جانی تازه به استان

در ادامه، سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، رویداد «ایران جان» را فرصت مغتنمی‌ برای معرفی گوشه‌ای از تلاش‌های مردمان، استعدادها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ابعاد گوناگون در این استان اعم از نیروی انسانی ارزشمند، حوزه‌های معدن، کشاورزی و گردشگری و بروز و ظهور جلوه‌های علم و معنویت در این راستا و بسیاری دیگر از ظرفیت‌های استانی دانست و گفت: با تمام توان همگام با رسانه ملی در برگزاری رویداد «ایران جان» با محوریت خراسان جنوبی هستیم و آن را بسیار اثرگذار و اولویت‌مند می‌دانیم؛ زیرا رویدادی برای معرفی استان ما و بازشناساندن آن به پهنه ایران عزیز و پیگیری دغدغه‌های مرتبط به استان است.

وی همچنین از رئیس سازمان صداوسیما درخواست کرد رسانه ملی یاری‌رسان تحقق مطالبات مطرح در حوزه معدن، راه‌آهن و... باشد.

هاشمی افزود: خراسان جنوبی دربردارنده بزرگ‌ترین مزارع نیروی خورشیدی و دارای ذخایر زغال‌سنگ، مقام بالا در تولید زرشک، همچنین برخورداری از گنجینه‌های معادن و پوشش گیاهان دارویی است و «ایران جان» را به‌مثابه رویدادی می‌نگریم که قرار است جانی تازه به خراسان جنوبی بدمد.

پیشنهاد تشکیل ستاد مردمی «ایران جان»

در ادامه، اعضای مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم تمرکز بر ظرفیت‌های خراسان جنوبی بیان کردند که در پنجمین رویداد ملی «ایران جان» با تمرکز بر این استان، باید ضمن توجه به جاذبه‌های استان، از ظرفیت‌ها و داشته‌های گران‌قدر خراسان جنوبی، چون مبتکران محلی و نیروی انسانی خلاق این استان که تشنه دیده شدن‌اند نیز سخن گفت و روایت‌سازی را از حالت کلیشه‌ای خارج و بر جاذبه‌های دیده‌نشده و جلب مشارکت حداکثری برای ارج نهادن به این سرمایه‌های بی‌بدیل تمرکز کرد.

نمایندگان خراسان جنوبی تاکید کردند تمرکز بر تأسیس یک ستاد مردمی‌ برای «ایران جان» تعلق خاطر مردم به این رویداد را ارتقا می‌بخشد و اثرگذاری آن را افزایش می‌دهد. همچنین مطرح شد که آرشیوی دیجیتال در سایت صداوسیما ایجاد شود تا مستندات معرفی این استان را در اختیار مخاطبان قرار دهد.

مهدی مجتهد، قائم‌مقام امور اجرایی و رئیس حوزه ریاست رسانه ملی؛ احمد حیدری، معاون حقوقی و امور مجلس رسانه ملی؛ علیرضا کیخا، معاون امور استان‌ها؛ حسین قرایی، مدیرکل روابط‌عمومی رسانه ملی؛ هادی شریف‌زاده، مدیرکل امور مجلس رسانه ملی؛ محمد نصیری، رئیس مجمع نمایندگان استان؛ سیدحسن‌هاشمی، نماینده بیرجند، درمیان و خوسف؛ سلمان اسحاقی، نماینده قائنات و زیرکوه؛ مصطفی نخعی، نماینده نهبندان و سربیشه و علیرضا آینه‌دار، مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی ازجمله حاضران این نشست بودند.

انتهای پیام/