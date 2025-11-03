بیانیه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مناسبت ۱۳ آبان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، این مجموعه به مناسبت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

۱۳ آبان، یادآور روحیه ظلم‌ستیزی و مقاومت مردمی است که با الهام از تعالیم اسلام ناب محمدی(ص) و رهبری امام خمینی (ره)، در برابر نظام استکباری ایستادند و نشان دادند که استقلال و آزادی با ایثار و آگاهی به دست می‌آید. این روز فرصتی است تا بار دیگر بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با ظلم، تجاوز و سیاست‌های سلطه‌گرانه استکبار جهانی تأکید کنیم.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ضمن تأکید بر ضرورت تبیین پیام‌های ضد استکباری انقلاب اسلامی برای نسل‌های امروز و فردا، بر خود وظیفه می‌داند که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای خود، روایتگر بصیرت، شجاعت و استقامت جوانان مؤمن و انقلابی باشد؛ جوانانی که در ۱۳ آبان با خون خود فریاد «مرگ بر آمریکا» را جاودانه کردند.

در جهان پرآشوب کنونی، مبارزه با استکبار صرفاً یک شعار نیست، بلکه مسیری آگاهانه برای پاسداری از کرامت انسانی، استقلال کشورها و مقابله با تحریف حقیقت است. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با تأکید بر نقش روشنگرانه فرهنگ و آگاهی، همه اقشار جامعه به‌ویژه دانش‌آموزان و معلمان را به تبیین درست مفاهیم انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر سلطه‌گران جهانی فرا می‌خواند.

امروز نیز در امتداد همان راه نورانی، دانش‌آموزان و دانشجویان این سرزمین با تکیه بر ایمان، علم و خودباوری، پرچم مقاومت و پیشرفت ایران اسلامی را برافراشته‌اند و نشان داده‌اند که راه استقلال، عدالت و عزت ملی همچنان تداوم دارد.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای دانش‌آموز و بویژه شهدای دانش آموز دفاع مقدس 12 روزه، بار دیگر بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های فرهنگی و رسانه‌ای دشمنان تأکید کرده و از تمامی نخبگان، معلمان، والدین و مدیران فرهنگی کشور دعوت می‌نماید تا با تعمیق آگاهی تاریخی و انقلابی نسل جوان، میراث گران‌بهای انقلاب اسلامی را پاس بدارند.

