«طرح ملی اعتلاء» در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دومین جلسه از «طرح ملی اعتلاء» با هدف ارتقای آگاهی نخبگان دانشگاهی نسبت به مفاهیم بنیادین انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

این برنامه که با همکاری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و اداره کل ارتباطات اجتماعی و فراسازمانی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید، در قالب بازدید علمی و میدانی از بخش‌های مختلف موزه اجرا شد. شرکت‌کنندگان ضمن حضور در تالارهای هشت گانه موزه، سراسرنمای مقاومت سپهبد شهید سلیمانی، نمایشگاه «در لباس سربازی» و سایر فضاهای فرهنگی، با روایت مستند و میدانی از تاریخ معاصر ایران، هشت سال دفاع مقدس و جبهه مقاومت آشنا شدند.

در این مراسم، اصحاب کریمی، معاون امور مناطق و شهرستان‌های موزه، بر اهمیت برگزاری نشست‌های تحلیلی و روایت‌محور تأکید کرد و گفت: در قالب طرح ملی اعتلاء، نشست‌های تخصصی با محور تحلیل شناختی و روایتگری جنگ، به‌ویژه بررسی تطبیقی رویدادهایی چون جنگ ۱۲ روزه ، می‌تواند درک عمیق‌تری از مفاهیم مقاومت و نبرد نرم در جهان معاصر ارائه دهد.

وی افزود: روایتگری صحیح و علمی از وقایع تاریخی، به‌ویژه در میدان مقاومت، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های موزه است و این همکاری‌ها می‌تواند الگویی برای پیوند میان روایت تاریخی و تحلیل علمی باشد.

علیرضا عسگری، معاون فرهنگ و ارتباطات موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در ادامه این برنامه با تأکید بر نقش موزه در تبیین مفاهیم بنیادین انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار داشت: موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ظرفیت‌های گسترده‌ای برای همکاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی با دانشگاه‌ها دارد. حضور اساتید و نخبگان علمی در چنین برنامه‌هایی، ضمن آشنایی عمیق‌تر با تاریخ معاصر، زمینه‌ساز انتقال مفاهیم مقاومت و ایثار به نسل‌های آینده است.

وی با دعوت از جامعه دانشگاهی برای بازدید از موزه افزود: این بازدیدها می‌تواند پیوند میان محیط‌های علمی و مراکز فرهنگی کشور را تقویت کرده و بستری برای گسترش پژوهش‌های بین‌رشته‌ای در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس فراهم کند.

این بازدیدها به‌عنوان بخشی از «طرح ملی اعتلاء» با محوریت تربیت نخبگان متعهد و آگاه، به‌صورت مستمر در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادامه خواهد داشت.

