اجرای نمایش تمام موزیکال «رابین هود» در تالار وحدت

به گزارش ایلنا، نمایش تمام موزیکال «رابین هود» جدیدترین اثر ماهان حیدری از ۲۰ آبان در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

نمایش تمام موزیکال «رابین هود» برداشتی آزاد از افسانه‌ی رابین هود قهرمان آزادیخواه انگلستان است که شرکت والت دیزنی انیمیشن پربیننده یی را در سال ۱۹۷۳ از این افسانه ارائه نمود که شهرت و محبوبیتی جهانی پیدا کرد.

ماهان حیدری کارگردان اثر، پس از دو نمایش پرمخاطب قبلی خود «دیو و دلبر» و «شازده کوچولو»، حالا سه‌گانه فانتزی‌هایش را با «رابین هود» یک اثر فانتزی رئال تکمیل کرده است. آثاری که موسیقی و نمایش در کنار جلوه‌های بصری، تصویری به روز شده از آثار کلاسیک جهان را در تئاتر ایران به تصویر کشیده است.

این کارگردان در تلاش است با گروهی از بازیگران جوان و نوجوان، با بهره گیری از خلاقیت‌های بصری و نمایشی، تصویری به روز شده از این اثر جهانی را با زبان موسیقی و تئاتر به مخاطبان ارائه نماید و در این مسیر حضور یک گروه کاملا تئاتر و جوان، باعث شده شور و انرژی بالایی در نمایش و بخش‌های مختلف آن دمیده شود.

ماهان حیدری با پایبندی کامل به نسخه اصلی «رابین هود»، با اضافه کردن بخش‌های نمایشی خلاقانه، کوشیده که این محصول نمایشی، با حفظ کلیات محتوایی، به سمت و سوئی امروزی با موسیقی و متن و دیالوگ هدایت شود. استفاده از بازیگران جدید در این اثر، با تمرکز روی قابلیت‌های بازیگری و خلاقیت‌های فردی ست که باعث شده این گروه با تعداد زیادی از بازیگران نوجوان، آبان و آذر ۱۴۰۴ میزبان دوستداران این سبک جدید از موزیکال‌های جهانی در ایران باشد.

بلیت فروشی این نمایش تمام موزیکال به همراه معرفی کامل گروه بازیگران جوان و نوجوان از ساعت ۱۴ امروز - ۱۲ آبان - در سایت تیوال آغاز خواهد شد.

