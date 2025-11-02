علی نیک رفتار خبر داد:
حضور بیش از ۳۰۰ اثر در بخش عکس نهمین جشنواره فیلم شهر
علی نیکرفتار، مدیر بخش عکس نهمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر از حضور بیش از ۳۰۰ اثر در بخش عکس این رویداد خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات جشنواره، علی نیکرفتار عکاس پیشکسوت سینما درباره آثار دریافتی در بخش عکس نهمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر گفت: عکسهای حاضر در بخش عکس نهمین جشنواره فیلم شهر شامل دو بخش است. یکی «فضای شهری» است که بیش از ۱۵۰ عکس موبایلی و مردمی در این بخش به دبیرخانه جشنواره رسیده است. بخش دوم هم بخش «نگاه حرفهای» است و شامل عکسهایی از عکاسهای سینماست که در قالب یک تور یکروزه از چند لوکیشن مختلف در تهران عکاسی کردهاند. این عکسها بیشتر بر تهران مدرن و در حال توسعه تمرکز دارند. در مجموع بیش از ۳۰۰ اثر در بخش عکس نهمین جشنواره فیلم شهر حضور دارند و داوری میشوند.
عکاس فیلمهای «دستهای خالی» و «مرد آرام» درباره اهمیت وجود بخش عکس در جشنوارههای سینمایی مخصوصا جشنواره فیلم شهر بیان کرد: وقتی نام «جشنواره فیلم شهر» مطرح میشود، طبیعی است که تعامل و پیوندی میان سینما و عکاسی وجود داشته باشد. هدف ما در بخش «نگاه حرفهای» هم همین بود که نگاه سینمایی عکاسها در این بخش نمود پیدا کند. عکاسهای سینما، به دلیل شناختی که از فضای سینما دارند، نگاهی متفاوت و سینمایی به آثار خود میدهند. بسیاری از عکسهای سینمایی بعدها در تبلیغات فیلمها استفاده میشوند، اما من همیشه معتقدم یک عکس میتواند بهعنوان یک اثر سینمایی مستقل و ماندگار در تاریخ سینما باقی بماند.
نیکرفتار درباره نمود دغدغههای اجتماعی عکاسان در آثارشان، خاطرنشان کرد: عکاس سینما باید به بسیاری از شاخههای عکاسی اشراف داشته باشد. مثلاً یک عکاس ورزشی میتواند عکاسی خبری یا مستند اجتماعی هم انجام دهد، اما تخصصش ورزش است. در مقابل، عکاس سینما باید از هرکدام از این شاخهها چیزی بداند، چون در فیلمهای مختلف با قصهها، فضاها و زمانهای متنوعی روبهرو میشود. فرض کنید فیلمی تاریخی است؛ در اینصورت عکاس باید به معماری، پوشش و فضاهای تاریخی اشراف داشته باشد. در فیلمهای تبلیغاتی هم باید نگاه دقیق به نور و ترکیببندی داشته باشد. بسیاری از صحنهها در سینما قابل تکرار نیستند، بنابراین باید مثل یک عکاس خبری سرعت عمل بالایی داشته باشد. در واقع عکاس سینما باید همزمان عکاس خبری، تبلیغاتی، پرتره و حتی مستند باشد تا بتواند از پس موقعیتهای مختلف بربیاید.
مدیر بخش عکس جشنواره فیلم شهر در پایان گفت: بخش عکس سینمایی میتواند به دیدهشدن زحمات عکاسهایی کمک کند که سالها در پروژههای مختلف کار میکنند. جشنواره فیلم شهر جشنوارهای معتبر و پرمخاطب است و امیدوارم علاوه بر بخش عکسهای مردمی و موبایلی، بخش عکس سینمایی هم در دورههای آینده فعال بماند و حفظ و تقویت شود.
نهمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری از ۱۹ تا ۲۲ آبان در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.