به گزارش ایلنا، نمایش «بکش تا زنده بمانی» به نویسندگی و کارگردانی پیمان قادری و تهیه‌کنندگی مهدی ندیم از چهارشنبه ۱۴ آبان اجرای خود را در تماشاخانه دا آغاز می‌کند.

سپهر فرهود، پژمان شهامی، ساناز علیزاده، احسان احمدی، کیمیا زارعی، مهدی احمد، یونس سرلک بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

این نمایش که بر اساس داستانی واقعی نوشته شده، روایتی از زندگی خانواده‌ای بوده که خانه‌اشان دیوار به دیوار کلانتری واقع شده است. آن‌ها در خانه خود آشپزخانه شیشه دایر کرده و خطرات زیادی جانشان را تهدید می‌کند.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به: امیر محمد دشت گلی (دستیارکارگردان)، ایمان اسماعیلی (طراح نور)، رامین دولت آبادی (طراح صحنه)، امیر معلمی و فاطمه محمد (ساخت دکور)، میکائیل نقاشیان (عکاس)، فرزین شکاری (طراح تیزر، موشن گرافی و طراح گرافیک)، مهدی ندیم (طراح صدا، موزیک)، هستی عابدینی (منشی صحنه)، ساناز علیزاده (سرپرست گروه)، ابوالفضل بالسینی، امیر محمد طیبی، شایان غیاثی (دستیاران صحنه)، آرمین فهیمی (برنامه‌ریز)، الهه میرزائی و امیر حسین درتومی (طراح گریم)، دلارا عباسیان (اجرای گریم)، ابوالفضل بالسینی (تدارکات) و حامدقریب (مشاور رسانه) اشاره کرد.

نمایش «بکش تا زنده بمانی» از چهارشنبه ۱۴ آبان هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در تماشاخانه دا روی صحنه می‌رود. علاقمندان به تماشای این اثر می‌توانند، با مراجعه به سایت تیوال نسبت به خرید بلیت این نمایش اقدام کنند.

